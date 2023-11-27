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Жильё в Santa Pola, Испания

квартиры
115
дома
79
215 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€223,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Средиземноморская Вилла с 4 Спальнями и Частным Бассейном Рядом с Пляжем в Аликанте Гран Ала…
€499,000
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Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€247,551
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Etalon Estate Group
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+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
€358,696
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 88 м²
€287,968
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
€272,811
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€267,957
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€288,180
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 83 м²
€192,116
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€294,240
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€244,520
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 81 м²
€303,124
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€580,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в тихом районе Монте Фаро, в Гран-Алакант. Состоит из к…
€280,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€217,399
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€395,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€580,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€395,000
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Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€280,000
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Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€230,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€399,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€330,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€230,000
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продажа квартир в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее из дом…
€280,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ с Видом на Море в Санта-Пола, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Поле, К…
€255,000
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Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Просторные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Санта-Поле, Аликанте Комплекс расположен в Санта-Пол…
€255,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€355,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Просторные Квартиры с Видом на Море Всего в 12 Минутах Езды от Аэропорта Аликанте Гран-Алака…
€270,000
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