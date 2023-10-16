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Испания
Жилая
Мурсия (автономная область)
Жильё в Мурсия (автономная область), Испания
San Pedro del Pinatar
197
San Javier
116
Torre Pacheco
115
Los Alcazares
110
Мурсия
78
Картахена
66
Bajo Guadalentin
41
Alto Guadalentin
27
Aguilas
24
Alhama de Murcia
20
Mazarron
20
Noroeste
15
Calasparra
13
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777 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€274,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
3
141 м²
2
Недвижимость с 3 спальнями и бассейнами в Лос Алькасарес, Коста Калида Недвижимость в Лос Ал…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€229,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
3
220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
2
191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
3
216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
2
215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
3
254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
3
218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
4
252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
3
2
141 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia, Costa Cálida A development of 16 properties, …
€389,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
4
3
125 м²
Виллы с 3 спальнями на продажу в Сан-Хавьере Коста Калида Откройте для себя эти элегантные в…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
5
3
140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
91 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
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Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
3
2
91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€224,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€229,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
3
2
88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900
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