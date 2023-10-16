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Жильё в Мурсия (автономная область), Испания

San Pedro del Pinatar
197
San Javier
116
Torre Pacheco
115
Los Alcazares
110
Мурсия
78
Картахена
66
Bajo Guadalentin
41
Alto Guadalentin
27
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777 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€274,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с 3 спальнями и бассейнами в Лос Алькасарес, Коста Калида Недвижимость в Лос Ал…
€390,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€169,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€229,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€240,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€313,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€415,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Всего 27 домов, выходящих на юг и юго-запад, с 2 и 3 спальнями, террасами с непревзойденным …
€680,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Это эксклюзивный комплекс с террасами и видом на море, где можно проснуться, созерцая средиз…
€555,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€485,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Площадь 215 м²
Комплекс состоит из 34 домов в 3 авангардных блоках с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, пе…
€495,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 254 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€460,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€590,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Комплекс расположен в Ринкон-де-ла-Виктория, к востоку от столицы Малаги. Прекрасные пляжи, …
€635,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia, Costa Cálida A development of 16 properties, …
€389,900
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Javier, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Javier, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Виллы с 3 спальнями на продажу в Сан-Хавьере Коста Калида Откройте для себя эти элегантные в…
€400,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€225,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€235,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€224,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€229,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900

Типы недвижимости в Мурсия (автономная область)

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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