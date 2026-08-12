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Жилье в Аликанте, Испания

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Торревьеха
3341
Бенидорм
1479
Аликанте
512
Марина-Баха
5009
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18 838 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Код 20260728161808 Квартира типа B площадью 72,99 м² находится на третьем этаже NŌA Villa…
$383,161
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$305,975
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$167,812
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Дом 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Дом 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя ваш средиземноморский оазис в тихом жилом районе между улицами Орхидея и Т…
$415,465
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
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Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805 Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенид…
$208,806
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательном городе Аликант. Этот …
$366,402
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260719141330 Продаётся современная двухэтажная вилла в новом жилом комплексе Sierra V…
$731,401
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Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенные в оживленном городе Аликанте (Алакант), эти эксклюзивные лофты предлагают уник…
$334,294
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Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
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Квартира 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира без мебели в Кампоаморе, расположенная в жилом комплексе с общим бассейно…
$231,053
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$458,050
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Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В жилой зоне Гран-Алакант, в муниципалитете Санта Пола (Аликанте), расположена современная и…
$517,817
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Кала де Финестрат, на Коста-Бланке, всего в…
$487,476
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Код 20260721155252 Продаются туристические апартаменты №1 с двумя отдельными спальнями в …
$194,209
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную самостоятельную виллу, расположенную в одной из самых востребованн…
$797,531
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$260,077
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Это эксклюзивное жилое предложение находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мес…
$329,299
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Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых желанных зон муниципалите…
$184,074
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Код 20260728093743 Просторная квартира типа A расположена на четвёртом этаже комплекса NŌ…
$430,065
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Квартира 2 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный жилой комплекс на живописной Коста-Бланке, расположенный всего…
$282,026
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$397,191
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Типы недвижимости в Аликанте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Провинция Аликанте находится на побережье Коста-Бланки в Испании. Местный ландшафт преимущественно гористый, но уравновешен протяженной береговой линией, с которой в солнечный день можно вдали увидеть Балеарские острова. Несмотря на рельеф, продажа недвижимости в Аликанте растет с каждым годом, как и темпы ее возведения.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Аликанте

Купить недвижимость в Аликанте можно и иностранцам. Застройщики активно привлекают иностранных инвесторов, как удобными условиями рассрочки, так и современными стандартами строительства. Помимо нового жилья в провинции активно модернизируются объекты вторичного рынка.

Преимущества недвижимости в Аликанте:

  • Высокая доходность аренды. Туристический поток обеспечивает 5–8% годовых, особенно в Торревьехе и Гран-Алаканте.
  • Разнообразие объектов. От студий за €70,000 в Торревьехе до вилл за €500,000 в Финестрате.
  • Инфраструктура. Экспатов привлекает близость к аэропорту Аликанте, международные школы и больницы.
  • Юридическая простота. Иностранцы оформляют покупку через NIE за 7–14 дней, с банковскими гарантиями для новостроек.

Цены на жилье в Аликанте

Цены на недвижимость в Аликанте на конец 2024 года в среднем составляли €1942 за кв.м, что ниже, чем в Барселоне (€4344) или Малаге (€2229). Однако в первой половине 2025 года спрос на недвижимость вырос на 12%, что может отразиться на повышении цен. Вторичное жилье обходится на 20–30% дешевле новостроек.

Средняя стоимость жилья в Аликанте:

Тип недвижимости

Средняя площадь (кв.м)

Средняя цена за кв.м (€)

 Примерная общая стоимость (€)
Студия 30–50 1000–1800

30,000–90,000
Квартира (2 спальни) 60–100 1500–2500 90,000–250,000
Таунхаус 100–150 1800–3000 180,000–450,000
Вилла 150–300 2000–4000 300,000–1,200,000

Популярные районы Аликанте для покупки жилья

Купить жилье в Аликанте можно везде, но наиболее популярным районом является Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте). По сути это пляж с береговой линией в 7 км, который застраивают апартаментами от €250,000 за 100 кв.м. Вторичные объекты после реновации стоят от €150,000.

Другие популярные районы:

  • Торревьеха. Курортный город с доступной недвижимостью от €80,000–129,000 за 70 кв.м.
  • Финестрат. Элитный район в 10 км от Бенидорма. Виллы стоят от €300,000 за 120 кв.м, а вторичные таунхаусы – от €200,000.
  • Гран-Алакант (Санта-Пола). Прибрежный район в 10 км от аэропорта. Апартаменты в Санта-Пола — от €220,000 с арендным потенциалом €800/мес.
  • Вистаэрмоса (город Аликанте). Семейный район с таунхаусами от €270,000 за 120 кв.м. Вторичные квартиры обходятся в €120,000, но находятся рядом с парками и школами.

Часто задаваемые вопросы о покупке дома или виллы в Испании

Почему недвижимость в Аликанте считается дешевой?

Цены в Аликанте относительно ниже из-за большого предложения в примерно 5000 новых объектов в год. В Барселоне и Мадриде эти показатели ниже примерно в 2–3 раза из-за малого свободного земельного фонда.

Дорого ли жить в провинции Аликанте?

Средние коммунальные расходы — €100–€150/мес за квартиру 80 кв.м, продукты еще €300/мес на человека плюс налог на имущество в 0,4–1,1% от кадастровой стоимости. Суммарно выходит в 1,5–2 раза дешевле, чем в Мадриде.

Сколько в среднем стоит жилье в провинции Аликанте?

Средняя стоимость жилья в Аликанте — €1942 за кв.м. Квартиры начинаются от €70,000,а виллы – от €300,000.

Может ли иностранец купить жилье в Аликанте?

Иностранцы могут приобретать недвижимость поле получения NIE (оформляется за 7–14 дней) и открытия счета в испанском банке.

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