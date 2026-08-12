Провинция Аликанте находится на побережье Коста-Бланки в Испании. Местный ландшафт преимущественно гористый, но уравновешен протяженной береговой линией, с которой в солнечный день можно вдали увидеть Балеарские острова. Несмотря на рельеф, продажа недвижимости в Аликанте растет с каждым годом, как и темпы ее возведения.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Аликанте

Купить недвижимость в Аликанте можно и иностранцам. Застройщики активно привлекают иностранных инвесторов, как удобными условиями рассрочки, так и современными стандартами строительства. Помимо нового жилья в провинции активно модернизируются объекты вторичного рынка.

Преимущества недвижимости в Аликанте:

Высокая доходность аренды. Туристический поток обеспечивает 5–8% годовых, особенно в Торревьехе и Гран-Алаканте.

Туристический поток обеспечивает 5–8% годовых, особенно в Торревьехе и Гран-Алаканте. Разнообразие объектов. От студий за €70,000 в Торревьехе до вилл за €500,000 в Финестрате.

От студий за €70,000 в Торревьехе до вилл за €500,000 в Финестрате. Инфраструктура. Экспатов привлекает близость к аэропорту Аликанте, международные школы и больницы.

Экспатов привлекает близость к аэропорту Аликанте, международные школы и больницы. Юридическая простота. Иностранцы оформляют покупку через NIE за 7–14 дней, с банковскими гарантиями для новостроек.

Цены на жилье в Аликанте

Цены на недвижимость в Аликанте на конец 2024 года в среднем составляли €1942 за кв.м, что ниже, чем в Барселоне (€4344) или Малаге (€2229). Однако в первой половине 2025 года спрос на недвижимость вырос на 12%, что может отразиться на повышении цен. Вторичное жилье обходится на 20–30% дешевле новостроек.

Средняя стоимость жилья в Аликанте:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€) Студия 30–50 1000–1800 30,000–90,000 Квартира (2 спальни) 60–100 1500–2500 90,000–250,000 Таунхаус 100–150 1800–3000 180,000–450,000 Вилла 150–300 2000–4000 300,000–1,200,000

Популярные районы Аликанте для покупки жилья

Купить жилье в Аликанте можно везде, но наиболее популярным районом является Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте). По сути это пляж с береговой линией в 7 км, который застраивают апартаментами от €250,000 за 100 кв.м. Вторичные объекты после реновации стоят от €150,000.

Другие популярные районы: