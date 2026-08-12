Провинция Аликанте находится на побережье Коста-Бланки в Испании. Местный ландшафт преимущественно гористый, но уравновешен протяженной береговой линией, с которой в солнечный день можно вдали увидеть Балеарские острова. Несмотря на рельеф, продажа недвижимости в Аликанте растет с каждым годом, как и темпы ее возведения.
Преимущества покупки жилой недвижимости в Аликанте
Купить недвижимость в Аликанте можно и иностранцам. Застройщики активно привлекают иностранных инвесторов, как удобными условиями рассрочки, так и современными стандартами строительства. Помимо нового жилья в провинции активно модернизируются объекты вторичного рынка.
Преимущества недвижимости в Аликанте:
- Высокая доходность аренды. Туристический поток обеспечивает 5–8% годовых, особенно в Торревьехе и Гран-Алаканте.
- Разнообразие объектов. От студий за €70,000 в Торревьехе до вилл за €500,000 в Финестрате.
- Инфраструктура. Экспатов привлекает близость к аэропорту Аликанте, международные школы и больницы.
- Юридическая простота. Иностранцы оформляют покупку через NIE за 7–14 дней, с банковскими гарантиями для новостроек.
Цены на жилье в Аликанте
Цены на недвижимость в Аликанте на конец 2024 года в среднем составляли €1942 за кв.м, что ниже, чем в Барселоне (€4344) или Малаге (€2229). Однако в первой половине 2025 года спрос на недвижимость вырос на 12%, что может отразиться на повышении цен. Вторичное жилье обходится на 20–30% дешевле новостроек.
Средняя стоимость жилья в Аликанте:
|Тип недвижимости
|
Средняя площадь (кв.м)
|
Средняя цена за кв.м (€)
|Примерная общая стоимость (€)
|Студия
|30–50
|1000–1800
|
30,000–90,000
|Квартира (2 спальни)
|60–100
|1500–2500
|90,000–250,000
|Таунхаус
|100–150
|1800–3000
|180,000–450,000
|Вилла
|150–300
|2000–4000
|300,000–1,200,000
Популярные районы Аликанте для покупки жилья
Купить жилье в Аликанте можно везде, но наиболее популярным районом является Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте). По сути это пляж с береговой линией в 7 км, который застраивают апартаментами от €250,000 за 100 кв.м. Вторичные объекты после реновации стоят от €150,000.
Другие популярные районы:
- Торревьеха. Курортный город с доступной недвижимостью от €80,000–129,000 за 70 кв.м.
- Финестрат. Элитный район в 10 км от Бенидорма. Виллы стоят от €300,000 за 120 кв.м, а вторичные таунхаусы – от €200,000.
- Гран-Алакант (Санта-Пола). Прибрежный район в 10 км от аэропорта. Апартаменты в Санта-Пола — от €220,000 с арендным потенциалом €800/мес.
- Вистаэрмоса (город Аликанте). Семейный район с таунхаусами от €270,000 за 120 кв.м. Вторичные квартиры обходятся в €120,000, но находятся рядом с парками и школами.