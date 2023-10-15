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Жильё в Провинция Аликанте, Испания

Марина-Альта
620
Pilar de la Horadada
565
Алаканти
546
Аликанте
378
Бенидорм
344
Rojales
322
Гуардамар
322
l Alfas del Pi
318
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9 216 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Квартира 1 спальня в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€135,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни в Orxeta, Испания
Квартира 2 спальни
Orxeta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Первый этаж в Орчете, тихом городке с очень хорошим расположением для любой квартиры: Финест…
€80,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Красивое двухэтажное бунгало, расположенное в Лос-Балконесе, в идеальном состоянии. Имеет кр…
€144,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€310,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла в Сан-Луис, Торревьеха с бассейном м садом. Великолепный дом, расположенный недалек…
€340,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Торре-де-ла-Орадада в 100 м от моря. Престижный район Коста-Бланки Роскошны…
€169,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Новые Таунхаусы в районе Сан-Фульхенсио, с частным бассейном. До моря 6 км. Для получе…
€185,000
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 1 045 м²
€3,90 млн
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 132 м²
€279,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
€449,000
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 102 м²
€315,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
€1,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 207 м²
Откройте для себя безмятежный комплекс из 9 двухквартирных вилл, расположенных в спокойном …
€1,33 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Квартира в Мар Асуль в тихом жилом районе в 100 метрах от пляжа Кала Феррис. Площадь 56 м…
€145,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в Пунта-Прима с видом на море, в 30 метрах от пляжа, с мебелью и техникой. Ап…
€195,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. ЖК состоит из квартир с 2…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€219,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Квартира 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Lift в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с гаражом, с кладовой, с Lift
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: просторная квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на Пасео Маритимо в Торре…
€275,000
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
О проекте: эксклюзивные дома, очень светлые, современные по стилю и с использованием материа…
€512,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Гуардамар, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Удобном Месте в Эль-Расо, Коста-Бланка Современные квартиры нах…
€360,000
Вилла 4 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
La Fiorentina — это отдельная вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, в которую…
€530,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Luxury villa in Urb San Jaime, Benissa, Costa Blanca Spanning three meticulously designed le…
€1,39 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Аликанте: популярные районы и их особенности

Аликанте — это центр одноименной провинции Испании. Город большой и развитый: с хорошей медициной и образовательными учреждениями. Жилье здесь представлено самыми разными видами. Поэтому многие иммигранты, приезжающие в страну на ПМЖ, выбирают именно этот город.

В каком районе лучше купить недвижимость в Аликанте

Всего в городе 9 районов. Центральный El Centro представляет собой историческую часть — жилой фонд в нем старый. В основном это малоэтажные дома с несколькими квартирами. Несмотря на старые коммуникации и неудобные планировки, здесь самая высокая стоимость апартаментов в Аликанте.

Остальные районы расположены вокруг центра и дают возможность купить недвижимость в Аликанте для любых целей:

  • Для жизни у пляжа подойдут Albufereta, Cabo las Huertas и Playa de San Juan, где расположены закрытые урбанизации с высотными домами. Здесь можно купить двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты для постоянного проживания или компактные однокомнатные для коротких отпусков.
  • Сегмент элитной недвижимости в Аликанте лучше всего представлен в Garbinet и Pau. Это виллы и таунхаусы с частными бассейнами и собственными территориями.
  • Комплексы среднего класса расположены в Benalua и San Blas — спокойных спальных районах с развитой инфраструктурой. Считается, что в них наиболее адекватные цены на жилье в Аликанте.

Самая дешевая недвижимость в Аликанте находится в Virgen del Remedio. Она подходит для получения ВНЖ, но условия там не очень: теснота, грязь и сомнительный контингент.

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