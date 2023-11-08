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Жильё в Mutxamel, Испания

квартиры
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30 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Mutxamel, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Mutxamel, Испания
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Последние двухквартирные дома нового строительства в MutxamelРазделенные на 3 этажа они вкл…
€231,758
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Mutxamel, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Mutxamel, Испания
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Разработка независимых новых строительных вилл с частным бассейном и современной отделкой Д…
€457,417
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 315 м²
Villa for sale in Almajada area, 1,443 m2 plot, built area 315 m2, living room with fireplac…
€496,000
Вилла 5 спален с террасой, с общественным бассейном, с джакузи в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с общественным бассейном, с джакузи
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Продается вилла в Bonalba Golf, Мутксамель, Коста Бланка В доме большой участок 400м2, частн…
€310,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Продается вилла в Бусо, Аликанте, Коста Бланка Одноместный дом, состоящий из подвала и перво…
€430,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 246 м²
Villa for sale in Almajada, 2,060 m2 plot, dining room on two heights with fireplace, kitche…
€329,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 332 м²
€395,000
Шале с балконом, с террасой, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с балконом, с террасой, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
€890,000
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 4
Продаётся aпартамент в Mutxamel в районе Mutxamel, располагается на 4 этаже. Общая площадь 1…
€110,000
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Отдельная вилла с большим участком и частным бассейном в лучшем жилом районе Муксамель, Ла-А…
€399,900
Дом 3 спальни у моря в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни у моря
Mutxamel, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
€495,000
Дом 3 спальни у моря в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни у моря
Mutxamel, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
€450,000
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Продаётся бунгало в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 192.00 м2, участок 500 м2, бун…
€400,000
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Независимая вилла площадью 250 метров в эксклюзивной урбанизации Ла-Бланка, в муниципалитет…
€375,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 118.00 м2, участок 550 м2,…
€440,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Продается двухквартирная вилла в Алмаджаде, Мухамиэль. Этот красивый двухквартирный дом рас…
€395,000
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 530 м²
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 530.00 м2, участок 100000 …
€1,000,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1
НОВАЯ ВИЛЛА В БУСОТЕ Красивая новая вилла с частным бассейном в Бусоте. Вилла построена на…
€559,900
Квартира 3 спальни с лифтом в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Mutxamel в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 115…
€155,000
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 286 м²
Идеальное место для большой семьи! Входя в дверь, вы окунетесь в прекрасную атмосферу дома с…
€450,000
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
На продаже дом который расположен на участке 1200 метров, ровной квадратной формы, отлично п…
€365,000
Вилла 3 спальни с видом на горы в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с видом на горы
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Бунгало в Мучамель ID D11728
€231,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Мучамель ID D12425
€295,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
€525,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
€495,000
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с сигнализацией, у моря, с Lift
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
€450,000
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