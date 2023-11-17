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Realting.com
Испания
Жилая
Санта-Крус-де-Тенерифе
Жильё в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Adeje
166
Arona
140
San Miguel de Abona
17
Сантъяго-дель-Тейде
13
Granadilla de Abona
11
Guia de Isora
6
Puerto de la Cruz
3
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397 объектов найдено
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Квартира
Arona, Испания
64 м²
Incredible oportunidad for investment apartments one and two rooms in Costa del Silencio. A…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Adeje, Испания
1
48 м²
€285,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
2
2
95 м²
€315,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
3
3
256 м²
This Duplex Apartment is in the midst of an oasis of subtropical gardens and beautiful swimm…
€795,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
3
1
В продаже уютный таунхаус в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе,…
€480,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
3
3
114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Arona, Испания
2
1
56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
€330,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Икод-де-лос-Винос, Испания
2
1
80 м²
Продается дом с земельным участком в окружении соснового леса. Расположен в Icod de los Vino…
€255,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Puerto de la Cruz, Испания
3
400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€790,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
2
1
42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с подведенным электричеством, с охраной
Adeje, Испания
5
2
98 м²
Продается квартира в центре Адехе, квартира имеет 3 спальни, балкон с частичным видом на оке…
€194,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
2
1
56 м²
Квартира с видом на океан в районе Плая Параисо в комплексе Marina Palace. В комплексе есть …
€153,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
1
47 м²
Квартира в городе Пуэрто де Сантьяго в районе Лос Гигантес. Квартира с 1 спальней на втором …
€189,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
1
60 м²
Продается апартамент в районе Лос Гигантес в комплексе La Florida, всего в нескольких минута…
€299,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
4
3
100 м²
Таунхаус в комплексе Villas Mirador del Duque в Madroñal. Недалеко от комплекса расположена …
€430,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством
Arico, Испания
4
4
124 м²
Продается строящийся дом в Абадес, спроектирован испанским архитектором, который спланировал…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной
Adeje, Испания
3
1
57 м²
Апартамент в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Рядом есть общественная парковка и Beach…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
6
5
506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
3
2
94 м²
Шикарная квартира 2 спальни в городе Адехе c эксклюзивным дизайном, полностью оборудованная.…
€335,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
3
2
94 м²
Квартира 2 спальни в Адехе Каско. Квартира в новом здании, построенном в 2020 году, в центре…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
2
2
1 191 м²
Идеальный вариант для инвестиции!!! Продается коммерческая недвижимость — комплекс апартамен…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
1
Продается современный апартамент в престижной зоне южного побережья Тенерифе. Расположен в C…
€229,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
2
1
47 м²
Продается уютный таунхаус на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Sur. Это…
€283,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
3
3
238 м²
Продается отдельностоящий дом в живописной местности северного побережье Тенерифе. Расположе…
€270,000
Рекомендовать
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
El Sauzal, Испания
4
3
351 м²
Продается великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье…
€830,000
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Таунхаус 3 спальни
Buenavista del Norte, Испания
3
2
130 м²
Продается красивый дом (таунхаус) в живописной местности на северном побережье Тенерифе. Рас…
€240,000
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Вилла 5 спален
Arona, Испания
5
2
185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000
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Типы недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе
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