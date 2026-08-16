Тенерифе — это крупнейший остров Канарского архипелага, здесь круглый год держится температура около +22 °C, а ландшафт сочетает пляжи с вулканическими горами. В столице острова Санта-Крус-де-Тенерифе проживает всего около 200 тысяч человек, тогда как ежегодно его посещают свыше 800 тысяч гостей.

Преимущества приобретения недвижимости на Тенерифе

Покупка недвижимости на Тенерифе выгодна не только как инвестиционный актив, приносящий доходы от аренды, но и как приобретение места для круглогодичного проживания. Этому способствует:

Климат "вечной весны". Среднегодовая температура в прибрежных зонах колеблется от +21°C до +28°C.

Среднегодовая температура в прибрежных зонах колеблется от +21°C до +28°C. Европейская инфраструктура. На острове функционируют два международных аэропорта (Tenerife Norte и Tenerife Sur), 14 гольф-полей, 3 университета и медицинские центры.

На острове функционируют два международных аэропорта (Tenerife Norte и Tenerife Sur), 14 гольф-полей, 3 университета и медицинские центры. Льготный налоговый режим. На Канарских островах действует особый экономический режим ЕС, благодаря чему местный НДС снижен до 7% против 21% в континентальной Испании.

Цены на недвижимость на Тенерифе

В 2025 году рынок недвижимости Тенерифе демонстрирует рост на 4,2% по сравнению с 2024 годом. При это разнообразие объектов велико, и для покупки доступны студии, апартаменты, таунхаусы, виллы и коммерческая недвижимость.

Цены на недвижимость на Тенерифе:

Категория Площадь (м²) Диапазон цен (€) Локации / особенности Студии и апартаменты 30–50 80,000 – 140,000 (вторичка) Лос-Кристианос, Плайя-де-лас-Америкас Новостройки (апартаменты) 50–70 от 180,000 Комплексы с панорамным видом на океан Таунхаусы 80–120 220,000 – 450,000 Адехе, Эль-Медано, обычно с общим бассейном Виллы 150–300 700,000 – 3,000,000 Коста-Адехе, Абама; частные бассейны, вид на Тейде Коммерческая недвижимость 30–100 от 100,000 Помещения под кафе и магазины в туристических зонах

Популярные районы Санта-Крус-де-Тенерифе для покупки жилья

Жилье на Тенерифе наиболее востребовано в районе Коста-Адехе. Это южный район с люксовыми комплексами. Здесь расположены популярные пляжи Playa del Duque и Playa Fañabé, а средняя цена за м² составляет 4500–6000 евро.

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