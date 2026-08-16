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Жилье на Тенерифе, Испания

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Адехе
272
Арона
144
Лос-Кристианос
75
Сан-Мигель-де-Абона
21
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528 объектов найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$635,626
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Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в El Cabezo, Испания
Квартира 2 спальни
El Cabezo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
VYM Canarias представляет эту недвижимость в новом жилом комплексе Carena Waves, расположенн…
$397,832
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Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне Los Cristianos. Апартамент состоит: 3 спальны…
$279,909
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373,212
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В связи с расширением продается прибыльный операционный бизнес: центр передовой эстетики и к…
$53,481
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Студия с террасой, гаражом и бассейном в комплексе El Camisón, Playa de las Américas. Эта с…
$305,717
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе El Caribe, который находится в зоне …
$163,164
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$150,451
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524,829
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Продается современный апартамент на северном побережье Тенерифе, в престижной туристической …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$687,526
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира в Адехе, La Postura. Состоит из 1 спальни, гостиной, 1 ванной комнаты. Пл…
$145,786
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
$195,936
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже апартамент с видом на горы, который находится в Резиденции Diana, Buzanada, munici…
$173,777
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Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
$163,280
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Уютные апартаменты после реновации с одной спальней, расположенные в районе Los Cristianos в…
$160,948
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305,567
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
$93,186
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Великолепная возможнсть быть хозяином одной из красивейших квартир в жилом респектабельном…
$422,678
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Типы недвижимости на Тенерифе

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Тенерифе — это крупнейший остров Канарского архипелага, здесь круглый год держится температура около +22 °C, а ландшафт сочетает пляжи с вулканическими горами. В столице острова Санта-Крус-де-Тенерифе проживает всего около 200 тысяч человек, тогда как ежегодно его посещают свыше 800 тысяч гостей.

Преимущества приобретения недвижимости на Тенерифе

Покупка недвижимости на Тенерифе выгодна не только как инвестиционный актив, приносящий доходы от аренды, но и как приобретение места для круглогодичного проживания. Этому способствует:

  • Климат "вечной весны". Среднегодовая температура в прибрежных зонах колеблется от +21°C до +28°C.
  • Европейская инфраструктура. На острове функционируют два международных аэропорта (Tenerife Norte и Tenerife Sur), 14 гольф-полей, 3 университета и медицинские центры.
  • Льготный налоговый режим. На Канарских островах действует особый экономический режим ЕС, благодаря чему местный НДС снижен до 7% против 21% в континентальной Испании.

Цены на недвижимость на Тенерифе

В 2025 году рынок недвижимости Тенерифе демонстрирует рост на 4,2% по сравнению с 2024 годом. При это разнообразие объектов велико, и для покупки доступны студии, апартаменты, таунхаусы, виллы и коммерческая недвижимость.

Цены на недвижимость на Тенерифе:

Категория Площадь (м²)

Диапазон цен (€)

 Локации / особенности
Студии и апартаменты 30–50 80,000 – 140,000 (вторичка) Лос-Кристианос, Плайя-де-лас-Америкас
Новостройки (апартаменты) 50–70 от 180,000 Комплексы с панорамным видом на океан
Таунхаусы 80–120 220,000 – 450,000 Адехе, Эль-Медано, обычно с общим бассейном
Виллы 150–300 700,000 – 3,000,000

Коста-Адехе, Абама; частные бассейны, вид на Тейде
Коммерческая недвижимость 30–100 от 100,000 Помещения под кафе и магазины в туристических зонах

Популярные районы Санта-Крус-де-Тенерифе для покупки жилья

Жилье на Тенерифе наиболее востребовано в районе Коста-Адехе. Это южный район с люксовыми комплексами. Здесь расположены популярные пляжи Playa del Duque и Playa Fañabé, а средняя цена за м² составляет 4500–6000 евро.

Другие популярные районы:

  • Лос-Кристианос. Бывшая рыбацкая деревня, а ныне — туристический хаб. Популярные жилые комплексы сдают апартаменты в аренду за 800–1200 евро в месяц. Цена покупки выше — 2500–4000 евро за м².
  • Плайя-де-лас-Америкас. Центр ночной жизни с барами и клубами. Подходит для молодежи и инвесторов, ищущих высокую арендную доходность (6–9% годовых). Цена за м² находится в пределах 3000–5000 евро.
  • Пуэрто-де-ла-Крус. Северный район с черными вулканическими пляжами и ботаническим садом Loro Parque. Продажа недвижимости на Тенерифе в Пуэрто-де-ла-Крус осуществляется по ценам от 2000–3500 евро за квадратный метр.
  • Санта-Крус-де-Тенерифе (центр). Городской район с парком Garcia Sanabria и концертным залом Auditorio de Tenerife. Подходит для тех, кто предпочитает городской стиль жизни по ценам от 2200–3800 евро м².

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости на Тенерифе

Стоит ли покупать недвижимость на Тенерифе?

Покупка недвижимости на Тенерифе выгодна из-за роста цен на 4–5% в год и высокого спроса на аренду (доходность около 6,3%).

Где лучше покупать недвижимость на Тенерифе?

Купить недвижимость на Тенерифе для инвестиций можно в Коста-Адехе, Лос-Кристианос и Плайя-де-лас-Америкас, там наиболее высокий туристический поток и спрос на аренду. Для постоянного проживания – Пуэрто-де-ла-Крус или центр Санта-Крус-де-Тенерифе, где ниже стоимость жизни и больше местных удобств.

Какова стоимость недвижимости на Тенерифе?

Цены на недвижимость на Тенерифе начинаются от 80,000 евро за студии на вторичке и достигают 3,000,000 евро за виллы. В Санта-Крус-де-Тенерифе средняя цена за м² составляет 2500 евро, в то время как в Коста-Адехе – до 6000 евро.

Где лучше покупать жилье для инвестиций на Тенерифе?

Туристические зоны обеспечивают максимальную доходность через Airbnb и Booking. Например, апартаменты в Лос-Кристианос приносят 800–1500 евро в месяц.

Какие факторы влияют на стоимость недвижимости на Тенерифе?

На стоимость жилья на Санта-Крус-де-Тенерифе и других районах влияют:

  • Близость к пляжам (+10–15%).
  • Тип объекта (новостройки дороже вторичного жилья на 20–30%).
  • Инфраструктура .
  • Вид на океан или вулкан Тейде увеличивает цену на 15–25%.
  • Сезонность спроса (пик цен – с ноября по март).
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