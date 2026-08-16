Тенерифе — это крупнейший остров Канарского архипелага, здесь круглый год держится температура около +22 °C, а ландшафт сочетает пляжи с вулканическими горами. В столице острова Санта-Крус-де-Тенерифе проживает всего около 200 тысяч человек, тогда как ежегодно его посещают свыше 800 тысяч гостей.
Преимущества приобретения недвижимости на Тенерифе
Покупка недвижимости на Тенерифе выгодна не только как инвестиционный актив, приносящий доходы от аренды, но и как приобретение места для круглогодичного проживания. Этому способствует:
- Климат "вечной весны". Среднегодовая температура в прибрежных зонах колеблется от +21°C до +28°C.
- Европейская инфраструктура. На острове функционируют два международных аэропорта (Tenerife Norte и Tenerife Sur), 14 гольф-полей, 3 университета и медицинские центры.
- Льготный налоговый режим. На Канарских островах действует особый экономический режим ЕС, благодаря чему местный НДС снижен до 7% против 21% в континентальной Испании.
Цены на недвижимость на Тенерифе
В 2025 году рынок недвижимости Тенерифе демонстрирует рост на 4,2% по сравнению с 2024 годом. При это разнообразие объектов велико, и для покупки доступны студии, апартаменты, таунхаусы, виллы и коммерческая недвижимость.
Цены на недвижимость на Тенерифе:
|Категория
|Площадь (м²)
|
Диапазон цен (€)
|Локации / особенности
|Студии и апартаменты
|30–50
|80,000 – 140,000 (вторичка)
|Лос-Кристианос, Плайя-де-лас-Америкас
|Новостройки (апартаменты)
|50–70
|от 180,000
|Комплексы с панорамным видом на океан
|Таунхаусы
|80–120
|220,000 – 450,000
|Адехе, Эль-Медано, обычно с общим бассейном
|Виллы
|150–300
|700,000 – 3,000,000
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Коста-Адехе, Абама; частные бассейны, вид на Тейде
|Коммерческая недвижимость
|30–100
|от 100,000
|Помещения под кафе и магазины в туристических зонах
Популярные районы Санта-Крус-де-Тенерифе для покупки жилья
Жилье на Тенерифе наиболее востребовано в районе Коста-Адехе. Это южный район с люксовыми комплексами. Здесь расположены популярные пляжи Playa del Duque и Playa Fañabé, а средняя цена за м² составляет 4500–6000 евро.
Другие популярные районы:
- Лос-Кристианос. Бывшая рыбацкая деревня, а ныне — туристический хаб. Популярные жилые комплексы сдают апартаменты в аренду за 800–1200 евро в месяц. Цена покупки выше — 2500–4000 евро за м².
- Плайя-де-лас-Америкас. Центр ночной жизни с барами и клубами. Подходит для молодежи и инвесторов, ищущих высокую арендную доходность (6–9% годовых). Цена за м² находится в пределах 3000–5000 евро.
- Пуэрто-де-ла-Крус. Северный район с черными вулканическими пляжами и ботаническим садом Loro Parque. Продажа недвижимости на Тенерифе в Пуэрто-де-ла-Крус осуществляется по ценам от 2000–3500 евро за квадратный метр.
- Санта-Крус-де-Тенерифе (центр). Городской район с парком Garcia Sanabria и концертным залом Auditorio de Tenerife. Подходит для тех, кто предпочитает городской стиль жизни по ценам от 2200–3800 евро м².