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Жильё в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
166
Arona
140
San Miguel de Abona
17
Сантъяго-дель-Тейде
13
Granadilla de Abona
11
Guia de Isora
6
Puerto de la Cruz
3
397 объектов найдено
Квартира в Arona, Испания
Квартира
Arona, Испания
Площадь 64 м²
Incredible oportunidad for investment apartments one and two rooms in Costa del Silencio. A…
€130,000
Квартира 1 комната в Adeje, Испания
Квартира 1 комната
Adeje, Испания
Комнаты 1
Площадь 48 м²
€285,000
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€315,000
Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
This Duplex Apartment is in the midst of an oasis of subtropical gardens and beautiful swimm…
€795,000
Таунхаус 3 спальни в Granadilla de Abona, Испания
Таунхаус 3 спальни
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
В продаже уютный таунхаус в туристической зоне, в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе,…
€480,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Фантастическая квартира площадью 56 м2 в комплексе “Green Garden Resort” с великолепными тро…
€330,000
Дом 2 спальни в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дом 2 спальни
Икод-де-лос-Винос, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается дом с земельным участком в окружении соснового леса. Расположен в Icod de los Vino…
€255,000
Вилла 3 спальни в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла 3 спальни
Puerto de la Cruz, Испания
Количество спален 3
Площадь 400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€790,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с подведенным электричеством, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с подведенным электричеством, с охраной
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается квартира в центре Адехе, квартира имеет 3 спальни, балкон с частичным видом на оке…
€194,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартира с видом на океан в районе Плая Параисо в комплексе Marina Palace. В комплексе есть …
€153,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Квартира в городе Пуэрто де Сантьяго в районе Лос Гигантес. Квартира с 1 спальней на втором …
€189,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается апартамент в районе Лос Гигантес в комплексе La Florida, всего в нескольких минута…
€299,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Таунхаус в комплексе Villas Mirador del Duque в Madroñal. Недалеко от комплекса расположена …
€430,000
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством в Arico, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с садом, с подведенным электричеством
Arico, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Продается строящийся дом в Абадес, спроектирован испанским архитектором, который спланировал…
€350,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Апартамент в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Рядом есть общественная парковка и Beach…
€279,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Шикарная квартира 2 спальни в городе Адехе c эксклюзивным дизайном, полностью оборудованная.…
€335,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира 2 спальни в Адехе Каско. Квартира в новом здании, построенном в 2020 году, в центре…
€285,000
Квартира 2 спальни в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Квартира 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 191 м²
Идеальный вариант для инвестиции!!! Продается коммерческая недвижимость — комплекс апартамен…
€2,70 млн
Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Продается современный апартамент в престижной зоне южного побережья Тенерифе. Расположен в C…
€229,000
Таунхаус 2 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается уютный таунхаус на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Sur. Это…
€283,000
Дом 3 спальни в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Дом 3 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Продается отдельностоящий дом в живописной местности северного побережье Тенерифе. Расположе…
€270,000
Вилла в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла
Puerto de la Cruz, Испания
Площадь 400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€690,000
Вилла 4 спальни в El Sauzal, Испания
Вилла 4 спальни
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Продается великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье…
€830,000
Таунхаус 3 спальни в Buenavista del Norte, Испания
Таунхаус 3 спальни
Buenavista del Norte, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается красивый дом (таунхаус) в живописной местности на северном побережье Тенерифе. Рас…
€240,000
Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000

Типы недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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