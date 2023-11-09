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Испания
Жилая
Сан-Мигель-де-Салинас
Жильё в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
квартиры
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276 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
150 м²
Частный Дом с 3 Спальнями и Частным Бассейном на Гольф-Курорте в Сан-Мигель-де-Салинас Отдел…
€1,17 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
162 м²
Отдельная Вилла с Роскошным Дизайном и 3 Спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла имеет 3 спа…
€1,21 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
145 м²
Недвижимость с Просторной Землей с Частными Бассейнами и Террасами в Аликанте Сан Мигель де …
€985,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
137 м²
Современные апартаменты для гольфа в Сан-Мигель-де-Салинас Аликанте Эти апартаменты для прод…
€645,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
137 м²
Современные апартаменты для гольфа в Сан-Мигель-де-Салинас Аликанте Эти апартаменты для прод…
€645,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
139 м²
Современные апартаменты для гольфа в Сан-Мигель-де-Салинас Аликанте Эти апартаменты для прод…
€865,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
129 м²
Отдельные дома для гольфа с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Аликанте Расположенные на пр…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
5
5
290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
328 м²
Роскошный дом для гольфа с 3 спальнями и готовыми ключами в Сан-Мигель-де-Салинас Этот прост…
€2,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
4
240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
68 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€154,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
2
1
70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€145,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
84 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€239,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
65 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€194,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
102 м²
Современные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Окружении Природы в Сан-Мигель-де-Салинас Роск…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
65 м²
€177,783
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
64 м²
NEW BUILD BUNGALOW АПАРТАМЕНТЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАСНовый Строительный жилой комплекс из …
€203,194
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
105 м²
TURNKEY SEMI TOWNHOUES В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ 2 и 3 спальни дома с высококачественным интер…
€144,340
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
92 м²
€365,933
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
92 м²
NEW BUILD BUNGALOWS IN SAN MIGUEL DE SALINAS New Build жилой из независимых вилл и дизайнер…
€365,933
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
135 м²
NEW BUILD ЖИЛЫЕ ВИЛЛЫ В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАС Новостройка виллы с 4 спальнями и 3 ванными к…
€889,421
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
144 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ ВИЛЛЫ В САН МИГЕЛЬ ДЕ САЛИНАС Новостройка вилла с 3 спальнями и 3 ванными к…
€629,202
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
84 м²
€193,030
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
84 м²
€193,030
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
93 м²
€228,607
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
106 м²
Жилой комплекс, состоящий из 6 новых отдельно стоящих вилл, спроектированных для наслаждени…
€371,016
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
67 м²
Квартиры по Доступным Ценам в Комплексе с Бассейном и Парковкой в Сан-Мигель-де-Салинас, Кос…
€165,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с кладовой
Las Escalericas, Испания
2
2
76 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€239,000
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Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
66 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€174,900
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