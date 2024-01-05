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Torre Pacheco
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123 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
2
2
78 м²
Квартиры на продажу в курорте Санта Розалия, Торре Пачеко Проект включает в себя 22 роскошны…
€267,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
3
2
93 м²
Квартиры на продажу в курорте Санта Розалия, Торре Пачеко Проект включает в себя 22 роскошны…
€275,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
2
2
125 м²
Квартиры на продажу в курорте Санта Розалия, Торре Пачеко Проект включает в себя 22 роскошны…
€285,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Torre Pacheco, Испания
2
2
77 м²
Квартиры на продажу в курорте Санта Розалия, Торре Пачеко Проект включает в себя 22 роскошны…
€245,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с общественным бассейном, с общим садом
Torre Pacheco, Испания
1
1
57 м²
Квартиры на продажу в курорте Санта Розалия, Торре Пачеко Проект включает в себя 22 роскошны…
€199,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
81 м²
Недвижимость с Элегантным Дизайном на Эксклюзивном и Престижном Курорте в Мурсии Торре Пачек…
€285,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
93 м²
Недвижимость с Элегантным Дизайном на Эксклюзивном и Престижном Курорте в Мурсии Торре Пачек…
€300,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
78 м²
Недвижимость с Элегантным Дизайном на Эксклюзивном и Престижном Курорте в Мурсии Торре Пачек…
€267,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
93 м²
Недвижимость с Элегантным Дизайном на Эксклюзивном и Престижном Курорте в Мурсии Торре Пачек…
€275,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
2
1
57 м²
Недвижимость с Элегантным Дизайном на Эксклюзивном и Престижном Курорте в Мурсии Торре Пачек…
€199,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
77 м²
Недвижимость с Элегантным Дизайном на Эксклюзивном и Престижном Курорте в Мурсии Торре Пачек…
€245,000
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Квартира 2 спальни с террасой
Torre Pacheco, Испания
2
2
75 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями рядом с гольф-клубом Terrazas de la Torre
€235,500
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Квартира 3 спальни с террасой
Torre Pacheco, Испания
3
2
115 м²
Таунхаусы 3 спальнями рядом с гольф-клубом Terrazas de la Torre
€290,500
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с частичной меблировкой
Torre Pacheco, Испания
2
1
60 м²
Квартира с 2 спальнями в Terrazas Golf Resort. 2-комнатная квартира с видом на поле для голь…
€95,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с общим садом
Torre Pacheco, Испания
2
2
88 м²
Квартиры в Santa Rosalia Lake Resort, Мурсия Этот проект состоит из 42 роскошных квартир, пе…
€268,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с общим садом
Torre Pacheco, Испания
3
2
111 м²
Квартиры в Santa Rosalia Lake Resort, Мурсия Этот проект состоит из 42 роскошных квартир, пе…
€299,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
3
115 м²
Отдельные дома для гольфа с 3 спальнями в спокойном месте в Корвера Мурсия Очаровательные от…
€341,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
4
2
81 м²
1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€270,000
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Torre Pacheco, Испания
3
2
68 м²
1
Недвижимость с 2 и 3 Спальнями в Современном Стиле в Рольдане, Торре-Пачеко Рольдан – один и…
€250,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€345,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
76 м²
Новые Виллы с Современным Дизайном в Рольдане, Мурсия Виллы на продажу в Рольдане, Мурсия ра…
€262,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
185 м²
2
Отдельные Виллы с 3 Спальнями, Бассейном и Солярием в Бальсикасе, Мурсия Отдельностоящие сти…
€250,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
97 м²
4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€339,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
84 м²
4
Квартиры в Комплексе с Собственной Лагуной на Коста-Калида Эти современные квартиры находятс…
€265,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
112 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€550,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
2
102 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€400,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
3
2
88 м²
Просторные Квартиры в Эксклюзивном Курорте в Мурсии, Коста-Калида Стильные квартиры располож…
€260,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
5
4
267 м²
Роскошная Отдельная Вилла с 4 Спальнями и Личным Бассейном на Коста-Калида Роскошная вилла р…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
6
4
200 м²
Роскошные Отдельные Дома с 4 Спальнями в Комплексе с Бассейнами в Мурсии, Коста-Калида Совре…
€1,22 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre Pacheco, Испания
4
4
330 м²
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя Спальнями в Эксклюзивном Сообществе в Мурсии Современные от…
€780,000
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