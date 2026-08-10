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Жилье в Каталонии, Испания

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Барселона
156
Жирона
256
Льорет-де-Мар
85
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
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640 объектов найдено
Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в классическом стиле, расположенный в эксклюзивном частном жил…
$1,43 млн
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Вилла в Vallromanes, Испания
Вилла
Vallromanes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Всего в 20 км от Барселоны, в эксклюзивном жилом районе престижного гольф-клуба Vallromanes,…
$1,51 млн
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Описание объекта: В престижном жилом комплексе Res. Las Filipinas мы предлагаем тщательно от…
$323,110
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эксклюзивный пентхаус на Gran Via de les Corts Catalanes, Барселона.Расположенный на последн…
$1,03 млн
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Вилла 6 комнат в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 6 комнат
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Вилла в Премия-де-Дальт, рядом с побережьем и природными парками Район Премия-де-Дальт слави…
$2,58 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Квартира в новом жилом комплексе на стадии строительства в элитном районе Саррия - Сант Жерв…
$1,17 млн
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Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Свет, пространство и гармония с природой Этот жилой комплекс предлагает современное простр…
$457,708
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Квартира в районе Ноу де ла Рамбла, 128, Барселона.Светлая квартира с 3 спальнями и 1 ванной…
$445,972
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Квартира 6 спален в Барселона, Испания
Квартира 6 спален
Барселона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Отремонтированная квартира на продажу в Педральбесе!Расположенная на 3-м этаже с лифтом, в о…
$3,29 млн
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Квартира 3 спальни в Carme, Испания
Квартира 3 спальни
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Описание объекта: Предлагаем современную квартиру у моря в новом жилом комплексе Petunia 9 п…
$350,511
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Предлагаем очаровательный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Ла Монтгода город…
$739,023
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Квартира 5 спален в Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 255 м²
Если вы хотите и имеете возможность инвестировать в долголетие и благополучие для себя и сво…
$2,90 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa de…
$1,53 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Квартира в районе Эшампле города Барселона. Расположена в старинном здании в барселонском ст…
$1,29 млн
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Вилла 5 комнат в Пералада, Испания
Вилла 5 комнат
Пералада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
Цена по запросу
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Scat Realty
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар.Расположена в тихом месте с видом на сад, в не…
$451,840
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Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Дом в городе Марторель в провинции Барселона. Общая площадь 460 м.кв. В доме 5 спальных комн…
$936,890
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Дом в продаже в урбанизации город Бланес.Расположен в очень тихом районе Бланеса, в жилом ра…
$564,884
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Квартира 3 спальни в Sant Cugat del Valles, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Квартира-дуплекс в городе Сант Кугат де Байес. Общая площадь 121 м.кв. В квартире 3 спальные…
$668,958
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 6
Площадь 349 м²
Описание объекта: Представляем вам уникальную угловую виллу, построенную в 1996 году, распол…
$1,37 млн
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$888,765
НДС
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Scat Realty
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Вилла в Carme, Испания
Вилла
Carme, Испания
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Описание объекта: В самом сердце живописного Сан-Хавьера расположен жилой комплекс, состоящи…
$398,464
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 4 спальни в Torre Valentina, Испания
Квартира 4 спальни
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторная квартира с видом на море в Сант-Антонио-де-Калонже, всего в нескольких минутах от…
$768,497
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Дома на начале строительства  по специальной цене только на начальном этапе можно воспользов…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Сан-Бой-де-Льобрегат, расположенный всего в 15 км от центра Барселоны и в 6 км от аэропорта …
$489,700
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Квартира 2 спальни в Carme, Испания
Квартира 2 спальни
Carme, Испания
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивные апартаменты у моря в жилом районе Мар-де-Пульпи…
$300,275
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Квартира в отличном состоянии в элитном районе Педральбес города Барселона. Последний капита…
$1,46 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Атико-дуплекс с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Il…
$2,93 млн
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$473,238
НДС
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Scat Realty
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 82 м²
В центре Барселоны, в нескольких шагах от Пасео де Грасиа и в окружении очарования района Эш…
$727,639
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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