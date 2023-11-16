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Жильё в Каталония, Испания
Lower Emporda
150
Кастель-Пладжа-де-Аро
76
Selva
65
Льорет-де-Мар
41
Sant Antoni
26
Upper Emporda
22
Tossa de Mar
16
Баш-Льобрегат
12
Girones
9
Martorell
9
Сан-Фелиу-де-Гишольс
9
Maresme
5
Calonge i Sant Antoni
4
Cassa de la Selva
4
Roses
4
Palafrugell
3
Sitges
3
Гарраф
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932 объекта найдено
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Многоуровневые квартиры 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Льорет-де-Мар, Испания
5
3
206 м²
2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ …
€417,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
4
2
111 м²
1
КРАСИВЫЙ ДОМ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ ПЛЯЖА В ГОРОДЕ БЛАНЕС Этот красивый таунхаус полност…
€475,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
3
3
111 м²
3
КРАСИВЫЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ВСЕХ УСЛУГ И ПЛЯЖА В ГОРОДЕ БЛАНЕС КРАСИ…
€319,000
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tossa de Mar, Испания
4
2
135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА Туристическая ли…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Santa Cristina d Aro, Испания
6
8
698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Tossa de Mar, Испания
5
3
323 м²
2
Вилла в Tossa de Mar, SANTA MARIA DE LLORELL, продажа ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И ТУ…
€580,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
6
3
320 м²
2
Вилла в Tossa de Mar, CENTRO, продажа КРАСИВЫЙ ДОМ, РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ КВАРТИ…
€465,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
3
2
130 м²
1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
€877,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
8
5
447 м²
2
НЕВЕРОЯТНЫЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Эт…
€697,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
5
2
273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Эта красивая квартира …
€790,000
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
6
5
450 м²
2
КРАСИВЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ РАЙОНЕ …
€1,15 млн
Рекомендовать
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
4
4
372 м²
2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Этот впеч…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
8
3
474 м²
2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Это…
€525,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
4
2
281 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Этот к…
€930,000
Рекомендовать
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tossa de Mar, Испания
4
3
309 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Общая площад…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
9
5
209 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР …
€639,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
5
6
877 м²
2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Этот…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
7
3
305 м²
2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Этот сказочный дом…
€949,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
5
5
352 м²
2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Эта красивая роскошная вилла была по…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
6
3
350 м²
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
5
2
473 м²
2
ДОМ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА- КРИСТИНА, БЛАНЕС Это большой дом общей площа…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
4
4
350 м²
2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ В БЛАНЕСЕ Этот неверо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
6
4
340 м²
2
ПРЕКРАСНЫЙ, РОСКОШНЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ, САДОМ, БАССЕЙНОМ, С 6 СПАЛЬНЯМИ И 4 ВА…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
6
6
600 м²
2
ОТЛИЧНЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В УРБАНИЗАЦИИ КАЛА-САН-ФРАНЦЕС…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
4
5
570 м²
2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС Этот красивый дом общей площадь…
€1,80 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
3
1
94 м²
2
КРАСИВЫЙ ДОМ С 3 СПАЛЬНЯМИ И ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА БРАВА, ЛЛОРЕТ-ДЕ-МАР Красивый дом с в…
€220,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
4
4
293 м²
2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Добро пожаловать во …
€749,000
Рекомендовать
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
6
4
380 м²
2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Очень красивый дом, построенны…
€798,500
Рекомендовать
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Santa Maria de Llorell, Испания
5
6
449 м²
2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР Фантастический современный дом с …
€2,55 млн
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Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
7
4
464 м²
2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР Этот красивый дом…
€845,000
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