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Жильё в Каталония, Испания

Lower Emporda
150
Кастель-Пладжа-де-Аро
76
Selva
65
Льорет-де-Мар
41
Sant Antoni
26
Upper Emporda
22
Tossa de Mar
16
Баш-Льобрегат
12
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932 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Льорет-де-Мар, Испания
Многоуровневые квартиры 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
€417,000
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, в центре города в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
КРАСИВЫЙ ДОМ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ ПЛЯЖА В ГОРОДЕ БЛАНЕС  Этот красивый таунхаус полност…
€475,000
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, в центре города в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
КРАСИВЫЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ВСЕХ УСЛУГ И ПЛЯЖА В ГОРОДЕ БЛАНЕС  КРАСИ…
€319,000
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА  Туристическая ли…
€550,000
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Santa Cristina d Aro, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
€3,95 млн
Вилла 5 спален в Tossa de Mar, Испания
Вилла 5 спален
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Вилла в Tossa de Mar, SANTA MARIA DE LLORELL, продажа ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И ТУ…
€580,000
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Вилла в Tossa de Mar, CENTRO, продажа КРАСИВЫЙ ДОМ, РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ КВАРТИ…
€465,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
€877,000
Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 8 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Количество этажей 2
НЕВЕРОЯТНЫЙ ДОМ С ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эт…
€697,000
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая квартира …
€790,000
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ РАЙОНЕ …
€1,15 млн
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ, НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот впеч…
€1,25 млн
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
€525,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот к…
€930,000
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Tossa de Mar, Испания
Шале 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С НЕВЕРОЯТНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА-БРАВА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Общая площад…
€750,000
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
€639,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 877 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот…
€1,38 млн
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  Этот сказочный дом…
€949,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая роскошная вилла была по…
€1,30 млн
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 2
ДОМ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА- КРИСТИНА, БЛАНЕС  Это большой дом общей площа…
€750,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ В БЛАНЕСЕ  Этот неверо…
€1,10 млн
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
ПРЕКРАСНЫЙ, РОСКОШНЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ, САДОМ, БАССЕЙНОМ, С 6 СПАЛЬНЯМИ И 4 ВА…
€1,85 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ОТЛИЧНЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В УРБАНИЗАЦИИ КАЛА-САН-ФРАНЦЕС…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС  Этот красивый дом общей площадь…
€1,80 млн
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С 3 СПАЛЬНЯМИ И ВИДОМ НА МОРЕ В СЕРРА БРАВА, ЛЛОРЕТ-ДЕ-МАР  Красивый дом с в…
€220,000
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В РОКА ГРОССА, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Добро пожаловать во …
€749,000
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
€798,500
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Santa Maria de Llorell, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Santa Maria de Llorell, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В ТОССА-ДЕ-МАР  Фантастический современный дом с …
€2,55 млн
Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Льорет-де-Мар, Испания
Шале 7 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА- КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот красивый дом…
€845,000

Типы недвижимости в Каталония

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Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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