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Жильё в Картахена, Испания

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66 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Картахена, Испания
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 481 м²
Этаж 4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Новые Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Мар-де-Кристаль, Мурсия Мар-де-К…
€265,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Картахене, Испания Недорогие апартаменты находятся…
€235,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Отдельные Стильные Виллы с Частными Бассейнами в Картахене, Мар-де-Кристаль Стильные отдельн…
€523,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€375,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€360,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€309,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€290,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€288,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Первоклассные Квартиры в Эксклюзивном Районе Картахены Мар-де-Кристаль Стильные квартиры рас…
€240,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Отдельный Дом с 3 Спальнями в 300 м от Пляжа в Картахене, Ла-Манга Просторный особняк находи…
€780,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€635,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€510,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€470,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€465,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€370,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Современные Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Ла-Манге, Картахена Современные апар…
€365,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€450,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€380,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€350,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Отдельный Дом в Стиле Бунгало с 3 Спальнями в Ла-Манге, Коста-Калида Добро пожаловать в La M…
€525,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Элегантные Виллы с Инновационным Дизайном на Эксклюзивном Курорте в Картахене Ультрасовремен…
€900,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Элегантные Виллы с Инновационным Дизайном на Эксклюзивном Курорте в Картахене Ультрасовремен…
€750,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Элегантные Виллы с Инновационным Дизайном на Эксклюзивном Курорте в Картахене Ультрасовремен…
€580,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современная Отдельная Вилла с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Кабо де Палос Коста Калида Соврем…
€550,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Отдельные Современные Виллы Рядом с Пляжем в Гуардамаре, Коста-Калида Современные отдельные …
€596,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Современный и уютный жилой комплекс, расположенный всего в 250 метрах от моря, в Мар-де-Крис…
€264,950
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 153 м²
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
€565,950
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборуд…
€655,000

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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