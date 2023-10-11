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Жильё в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
14
Maresme
13
Martorell
10
Sitges
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
Барселонес
3
71 объект найдено
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Фантастическая квартира в самом сердце Эшампле. Рядом с Пасео де Грасия и Пасео Сан Хуан, ра…
€750,000
Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Потрясающая квартира c террасой на продажу в Золотом Квадрате Барселоны, с приватной террасо…
€970,000
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Эксклюзивная отремонтированная квартира на улице Castillejos, в самом сердце района Эшампле,…
€349,000
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 454 м²
  Вилла расположена в живописной урбанизации Санта Елена рядом с пляжем. Побережье Коста Б…
€1,40 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Esplugues de Llobregat, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Esplugues de Llobregat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Превосходная квартира площадью 135 м2, находящаяся на 19-м этаже современного здания в экскл…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Gava, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается отличная квартира в городе Gava Mar. Идеальное расположение для тех,кто хочет все …
€640,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Барселонес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная квартира на первой линии моря с головокружительными видами на море . Расположена в …
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Барселонес, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 747 м²
Продается вилла в Жироне Барселона. 
€9,00 млн
Дом 5 спален с бассейном в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Площадь 465 м²
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
€1,09 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
€1,05 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 463 м²
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
€950,000
Дом 6 спален в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Площадь 424 м²
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
€1,10 млн
Дом 4 спальни в Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 454 м²
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
€1,40 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,38 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 635 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,45 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
€670,000
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком в Esparreguera, Испания
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком
Esparreguera, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
€6,00 млн
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Вилла 9 комнат в Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
Комнаты 9
Площадь 901 м²
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
€6,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
€6,90 млн
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в спальном районе к…
€345,000
Квартира 4 спальни в Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
€590,000
Квартира 2 спальни в Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
€154,900
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
€195,000
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 385 м²
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир — один…
€1,59 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 506 м²
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
€895,000
Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
€342,995
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
€390,000
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
€499,000

Типы недвижимости в Барселона

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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