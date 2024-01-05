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Жильё в Фуэнхирола, Испания

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132 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Просторные Таунхаусы с 3 Спальнями в Идеальном Месте в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в ко…
€620,000
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Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с Видом на Море в Фуэнхироле в Комплексе с Просторной Территорией Об…
€1,10 млн
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Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
Новые Стильные Виллы в Эксклюзивном Месте Фуэнхиролы Виллы находятся в проекте, расположенно…
€2,35 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
Современные апартаменты с 2 спальнями в Фуэнхироле, недалеко от моря Оцените авангардный диз…
€615,000
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Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Виллы в Престижном Месте для Изысканной и Комфортной Жизни в Бенальмадене, Малага Современны…
€1,63 млн
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Виллы в Престижном Месте для Изысканной и Комфортной Жизни в Бенальмадене, Малага Современны…
€1,70 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатыми Удобствами в Фуэнхироле, Эль-Игуэрон Квартир…
€520,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатыми Удобствами в Фуэнхироле, Эль-Игуэрон Квартир…
€750,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатыми Удобствами в Фуэнхироле, Эль-Игуэрон Квартир…
€920,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатыми Удобствами в Фуэнхироле, Эль-Игуэрон Квартир…
€1,42 млн
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Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€290,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€325,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Элегантные Квартиры в Первоклассном Комплексе в Фуэнхироле Апартаменты расположены в муницип…
€299,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€385,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€415,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€319,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€636,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€908,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€1,08 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€1,61 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/6
Недвижимость в Удачном Месте Михаса в Жилом Комплексе с Бассейном Михас-Коста – исключительн…
€258,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенальмадене Просторный пентхаус готов к заселению с б…
€1,29 млн
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус в Бенальмадена Вероятно, среди трех лучших пентхаусов в разработке The H…
€1,31 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Роскошная вилла в Коста-дель-Соль напрямую от застройщика Коллекция Palm в Reserva del Higu…
€2,90 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Современная вилла, расположенная в самом сердце Коста дель Соль Строящаяся современная вилл…
€1,53 млн
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Современный пентхаус с захватывающим видом на море в Коста-дель-Соль Добро пожаловать в меч…
€999,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Sky Villas в Коста-дель-Соль напрямую от разработчика Карат Скай Виллаш похож на бриллиант.…
€669,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Sky Villas с захватывающим видом на Средиземное море Карат Скай Виллаш похож на бриллиант. …
€789,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
"«Живи на море» с этим современным пентхаусом в Коста-дель-Соль Добро пожаловать в мечту, д…
€1,45 млн
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