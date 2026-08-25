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Жилье в Torremolinos, Испания

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квартиры
133
дома
27
160 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
3-комнатная квартира на продажу в Лос-Аламосе. 3 кровати · 2 ванны · 124 м2 построена. Компа…
$852 217
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Дом 4 спальни в Torremolinos, Испания
Дом 4 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Плайямаре. 4 кровать · 3 ванны · построено 550 м2. Компания…
$1,81 млн
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Квартира 2 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 2 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
2-комнатная квартира на продажу в Монтемаре. 2 кровати · 2 ванны · 103 м2 построено. Компани…
$484 480
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Санта-Кларе. 3 кровать · 2 ванны · 185 м2 построено. Компа…
$1,99 млн
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Торремолиносе с Видом на Море с Больших Террас Торремолинос – оживленный прибрежн…
$809 591
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Дом 6 спален в Torremolinos, Испания
Дом 6 спален
Torremolinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 485 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Плайямаре. 6 кровать · 5 ванна · построено 485 м2. Компания…
$1,71 млн
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Дом 3 спальни в Torremolinos, Испания
Дом 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Ла Колина. 3 кровати · 3 ванны · 198 м2 построено. Компани…
$1,59 млн
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры с видом на море в Торремолиносе, Испания Торремолинос, расположенный на по…
$756 036
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Квартира 4 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 4 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Описание объекта: В одном из самых востребованных районов Торремолиноса строится эксклюзивны…
$907 675
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Квартира 2 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 2 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
2-комнатная квартира на продажу в Лос-Аламосе. 2 кровать · 1 ванна · 127 м2 построено. Компа…
$817 970
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые энергоэффективные квартиры с потрясающими открытыми видами в Торремолиносе Этот новый …
$640 603
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Квартира 3 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Описание объекта: В самом сердце популярного Торремолиноса строится эксклюзивный жилой компл…
$617 676
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Дом 3 спальни в Benalmadena, Испания
Дом 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Санта-Кларе. 3 кровать · 3 ванна · 177 м2 построено. Компа…
$1,31 млн
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Квартира 2 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 2 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Монтемаре. 2 кровати · 2 ванны · 90 м2 построено. Компания…
$605 230
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Квартира 3 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этот эксклюзивный комплекс в Малаге переосмысливает стиль жизни на Коста-дель-Соль, сочетая …
$658 846
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Квартира 4 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 4 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
4-комнатный пентхаус на продажу в Санта-Кларе. 4 кровати · 4 ванны · построено 213 м2. Компа…
$2,96 млн
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Квартира 5 комнат в Torremolinos, Испания
Квартира 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Фантастическая квартира на первом этаже с большой частной террасой, оздоровительным спа и сп…
$628 017
НДС
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Квартира 2 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 2 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Этот инновационный комплекс состоит из четырех внушительных зданий, стратегически ориентиров…
$1,60 млн
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Дом 5 спален в Benalmadena, Испания
Дом 5 спален
Benalmadena, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 244 м²
5-комнатный таунхаус на продажу в Санта-Кларе. 5 кровать · 5 ванна · 244 м2 построено. Компа…
$1,71 млн
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Бунгало в Torremolinos, Испания
Бунгало
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Дома в современном стиле в окружении природы и спокойствия Это роскошный жилой комплекс на п…
$758 787
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Пентхаус 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$848 200
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Дом 3 спальни в Torremolinos, Испания
Дом 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Ла Колина. 3 кровать · 3 ванна · 149 м2 построено. Компани…
$576 896
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$739 309
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Квартира 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$472 241
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Роскошная квартира на первом этаже на берегу моря с частным садом, большой террасой, спа-сал…
$880 781
НДС
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Элегантные квартиры на продажу в престижном районе Торремолиноса Торремолинос – одно из самы…
$761 087
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Дом 3 спальни в Torremolinos, Испания
Дом 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Монтемаре. 3 кровать · 3 ванна · 153 м2 построено. Компани…
$750 849
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Квартира 4 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 4 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Расположенный в прекрасном городе Торремолинос, этот жилой комплекс предлагает уникальную во…
$1,55 млн
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Квартира 4 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 4 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
4-комнатный пентхаус на продажу в Лос-Аламосе. 4 кровати · 3 ванны · 147 м2 построено. Компа…
$1,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1
Квартиры с панорамным видом на море в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Торремолинос — одно из …
$568 337
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