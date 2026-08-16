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Жилье в Ла-Нусии, Испания

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141
320 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Эта вилла была спроектирована так, чтобы максимизировать наслаждение её просторными помещени…
$680,216
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Таунхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Ла Нусии, на высоком месте, откуда открываются …
$1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1
Современная квартира на среднем этаже с большой террасой, тренажерным залом, социальным клуб…
$436,950
НДС
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Откройте для себя тишину и комфорт, которые предлагают эти новые объекты недвижимости в прив…
$403,837
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных вилл …
$531,956
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$404,429
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TekceTekce
Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$620,387
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$363,512
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$542,668
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Совершенство в современном дизайне, сочетание изысканных отделок и роскошных услуг определяе…
$476,207
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Дом 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в La Nucia.Комплекс за…
$530,829
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Пентхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/4
Потрясающий современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и фитнес-центр…
$608,908
НДС
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Квартира 4 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 169 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА НУСИИ Новый жилой комплекс самостоятельных и двухквартирных вилл…
$549,115
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Пентхаус 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, спр…
$580,117
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Квартира 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и большими террасами в Ла-Нусия, Аликанте Квартиры расположены в …
$520,389
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с большим участком, частным бассейном и уникальным художественн…
$1,88 млн
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры в новостройке в Ла-Нусии: современная жизнь в районе Сьюдад-дель-Депорте недалеко о…
$550,348
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Роскошный оазис спокойствия в Ла-Нусии — виллы с собственным бассейном.Vila Natura — это экс…
$716,622
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Откройте для себя спокойствие и комфорт в жилом комплексе La Nucía Pines, расположенном в жи…
$367,124
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из квартир и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, созданны…
$379,810
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Новый комплекс из 7 вилл в Ла-Нусии Откройте для себя эти потрясающие новые виллы в Ла-…
$681,947
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Пентхаус 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с огромной террасой на крыше, тренажерным залом, социальным клубом расп…
$460,018
НДС
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Квартира 2 спальни в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 спальни
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает выбор из 52 о…
$424,498
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея…
$468,741
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Квартира 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя спокойствие и комфорт этих новых объектов недвижимости в привилегированном…
$433,207
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Таунхаус в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 28 объектов …
$536,208
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Дом 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя этот великолепный современный шале, расположенный в привилегированном мест…
$999,804
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Пентхаус в Ла-Нусия, Испания
Пентхаус
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Расположенный в очаровательном городе Ла-Нусия, этот жилой комплекс предлагает разнообразные…
$606,665
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Квартира 2 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 2 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из апартаментов и пентхаусов с 2 и 3 спальнями, соз…
$426,217
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 4
Живописные отдельные виллы с видом на море в Ла-Нусии, Аликанте Эти элегантные виллы располо…
$698,860
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