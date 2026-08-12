Провинция Валенсия расположена на средиземноморском побережье Испании. В нее входит одноименная столица региона и прибрежные города, такие как Гандия и Кульера, а также горные районы, включая Рекена-Утьель. Ежегодно привлекает около 9 млн туристов, что стимулирует продажу недвижимости в Валенсии для жизни или инвестиций.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Валенсии

Купить недвижимость в Валенсии — значит инвестировать в быстро развивающийся регион. Провинция занимает 4-е место в Испании по ВВП, а основными покупателями на местном рынке недвижимости являются экспаты из Германии, Нидерландов и Франции.

Преимущества жилья в Валенсии:

Климат и природа: 300 солнечных дней в году, пляжи Коста-де-Валенсия отмечены Голубым флагом как одни из самых чистых в мире.

300 солнечных дней в году, пляжи Коста-де-Валенсия отмечены Голубым флагом как одни из самых чистых в мире. Доступные цены: стоимость жилья в Валенсии составляет €1709/кв.м в провинции и €2243 за кв.м — в ее столице. Это ниже, чем в Мадриде (€4030 за кв.м) или Барселоне (€3937 за кв.м).

стоимость жилья в Валенсии составляет €1709/кв.м в провинции и €2243 за кв.м — в ее столице. Это ниже, чем в Мадриде (€4030 за кв.м) или Барселоне (€3937 за кв.м). Инвестиционная доходность : валовой доход от аренды в городе Валенсия достигает 8%, в районах – до 11%.

: валовой доход от аренды в городе Валенсия достигает 8%, в районах – до 11%. Транспортная доступность: высокоскоростной поезд AVE соединяет Валенсию с Мадридом, аэропорт Manises обслуживает 8.5 млн пассажиров ежегодно.

Цены на недвижимость в Валенсии

Цены на недвижимость в Валенсии варьируются по районам. В столице провинции находятся самые дорогие районы с ценами от €3,113 до €4,491 за кв.м., на окраине города цены более доступные — €1781 за кв.м. В прибрежных городах, таких как Кульера, цены на квартиры у моря начинаются от €150,000, виллы – от €350,000. Вторичка в Гандии популярна среди инвесторов: апартаменты 70 кв.м в районе Playa de Gandía стоят от €120,000 с доходностью от аренды в 6–7%. В горных районах, таких как Рекена, дома с виноградниками доступны от €200,000.

Средняя стоимость недвижимости в Валенсии:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€) Студия 40–60 900–1800 36,000–108,000 Квартира (2 спальни) 70–120 1200–3000 84,000–360,000 Таунхаус 120–200 1500–3500 180,000–700,000 Вилла 150–300 2000–4500 300,000–1,350,000

Популярные районы Валенсии для покупки жилья

Столица провинции отличается наиболее бурным рынком недвижимости. Квартиры в исторических зданиях 1900–1960 гг. стоят от €250,000, а в новых районах вроде Рузафа цены начинаются от €300,000 за 100 кв.м.

Другие популярных районы: