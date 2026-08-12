Провинция Валенсия расположена на средиземноморском побережье Испании. В нее входит одноименная столица региона и прибрежные города, такие как Гандия и Кульера, а также горные районы, включая Рекена-Утьель. Ежегодно привлекает около 9 млн туристов, что стимулирует продажу недвижимости в Валенсии для жизни или инвестиций.
Преимущества покупки жилой недвижимости в Валенсии
Купить недвижимость в Валенсии — значит инвестировать в быстро развивающийся регион. Провинция занимает 4-е место в Испании по ВВП, а основными покупателями на местном рынке недвижимости являются экспаты из Германии, Нидерландов и Франции.
Преимущества жилья в Валенсии:
- Климат и природа: 300 солнечных дней в году, пляжи Коста-де-Валенсия отмечены Голубым флагом как одни из самых чистых в мире.
- Доступные цены: стоимость жилья в Валенсии составляет €1709/кв.м в провинции и €2243 за кв.м — в ее столице. Это ниже, чем в Мадриде (€4030 за кв.м) или Барселоне (€3937 за кв.м).
- Инвестиционная доходность: валовой доход от аренды в городе Валенсия достигает 8%, в районах – до 11%.
- Транспортная доступность: высокоскоростной поезд AVE соединяет Валенсию с Мадридом, аэропорт Manises обслуживает 8.5 млн пассажиров ежегодно.
Цены на недвижимость в Валенсии
Цены на недвижимость в Валенсии варьируются по районам. В столице провинции находятся самые дорогие районы с ценами от €3,113 до €4,491 за кв.м., на окраине города цены более доступные — €1781 за кв.м. В прибрежных городах, таких как Кульера, цены на квартиры у моря начинаются от €150,000, виллы – от €350,000. Вторичка в Гандии популярна среди инвесторов: апартаменты 70 кв.м в районе Playa de Gandía стоят от €120,000 с доходностью от аренды в 6–7%. В горных районах, таких как Рекена, дома с виноградниками доступны от €200,000.
Средняя стоимость недвижимости в Валенсии:
|Тип недвижимости
|Средняя площадь (кв.м)
|Средняя цена за кв.м (€)
|Примерная общая стоимость (€)
|Студия
|40–60
|900–1800
|36,000–108,000
|Квартира (2 спальни)
|70–120
|1200–3000
|84,000–360,000
|Таунхаус
|120–200
|1500–3500
|180,000–700,000
|Вилла
|150–300
|2000–4500
|300,000–1,350,000
Популярные районы Валенсии для покупки жилья
Столица провинции отличается наиболее бурным рынком недвижимости. Квартиры в исторических зданиях 1900–1960 гг. стоят от €250,000, а в новых районах вроде Рузафа цены начинаются от €300,000 за 100 кв.м.
Другие популярных районы:
- Кульера. Прибрежный город в 35 км от Валенсии, известный замком и пляжами. Купить жилье в Валенсии тут можно за €180,000.
- Гандия. Крупный прибрежный город с 7 км пляжей. Апартаменты площадью в 80 кв.м стоят от €130,000, а просторные виллы — от €400,000.
- Пусоль (Puçol). Пригород в 20 км от Валенсии, соединенный с ней линией метро. Квартиры от 100 кв.м в новых ЖК стоят примерно €150,000, цена на дома начинается от €250,000.
- Рекена. Винодельческий регион в 70 км от Валенсии. Здесь больше всего вторичной недвижимости в Валенсии, основу которой составляют дома с участками за €200,000.