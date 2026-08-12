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Жилье в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
3341
Валенсия
116
Бенидорм
1479
Аликанте
512
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19 279 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Код 20260728161808 Квартира типа B площадью 72,99 м² находится на третьем этаже NŌA Villa…
$383,161
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Пентхаус в Гуардамар, Испания
Пентхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в очаровательном городе Гуардамар-дель-Сегура, этот эксклюзивный жилой комплек…
$980,166
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Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145 Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Vill…
$602,402
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$305,975
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Код 20260721151343 Продаются туристические апартаменты №7 с отдельной спальней в новом че…
$167,812
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Дом 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
Дом 3 комнаты
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя ваш средиземноморский оазис в тихом жилом районе между улицами Орхидея и Т…
$415,465
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
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Пентхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест …
$458,754
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805 Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенид…
$208,806
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$329,299
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательном городе Аликант. Этот …
$366,402
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Дом 4 комнаты в Polop, Испания
Дом 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201002 Вилла №6 расположена в живописной части Полопа, среди горных пейзажей …
$606,497
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260719141330 Продаётся современная двухэтажная вилла в новом жилом комплексе Sierra V…
$731,401
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Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенные в оживленном городе Аликанте (Алакант), эти эксклюзивные лофты предлагают уник…
$334,294
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Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
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Квартира 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира без мебели в Кампоаморе, расположенная в жилом комплексе с общим бассейно…
$231,053
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в новостройке в Бенихофаре, Южная Коста-Бланка Эксклюзивный бутиковый жилой компле…
$458,050
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Таунхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В жилой зоне Гран-Алакант, в муниципалитете Санта Пола (Аликанте), расположена современная и…
$517,817
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Кала де Финестрат, на Коста-Бланке, всего в…
$487,476
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Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Код 20260721155252 Продаются туристические апартаменты №1 с двумя отдельными спальнями в …
$194,209
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Эксклюзивная новостройка расположена в одной из самых спокойных и центральных зон Кульеры, в…
$377,344
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную самостоятельную виллу, расположенную в одной из самых востребованн…
$797,531
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$260,077
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Это эксклюзивное жилое предложение находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мес…
$329,299
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Квартира в Гуардамар, Испания
Квартира
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Живите в сердце Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте), в одной из самых желанных зон муниципалите…
$184,074
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Код 20260728093743 Просторная квартира типа A расположена на четвёртом этаже комплекса NŌ…
$430,065
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Провинция Валенсия расположена на средиземноморском побережье Испании. В нее входит одноименная столица региона и прибрежные города, такие как Гандия и Кульера, а также горные районы, включая Рекена-Утьель. Ежегодно привлекает около 9 млн туристов, что стимулирует продажу недвижимости в Валенсии для жизни или инвестиций.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Валенсии

Купить недвижимость в Валенсии — значит инвестировать в быстро развивающийся регион. Провинция занимает 4-е место в Испании по ВВП, а основными покупателями на местном рынке недвижимости являются экспаты из Германии, Нидерландов и Франции.

Преимущества жилья в  Валенсии:

  • Климат и природа: 300 солнечных дней в году, пляжи Коста-де-Валенсия отмечены Голубым флагом как одни из самых чистых в мире.
  • Доступные цены: стоимость жилья в Валенсии составляет €1709/кв.м в провинции и €2243 за кв.м — в ее столице. Это ниже, чем в Мадриде (€4030 за кв.м) или Барселоне (€3937 за кв.м).
  • Инвестиционная доходность: валовой доход от аренды в городе Валенсия достигает 8%, в районах – до 11%.
  • Транспортная доступность: высокоскоростной поезд AVE соединяет Валенсию с Мадридом, аэропорт Manises обслуживает 8.5 млн пассажиров ежегодно.

Цены на недвижимость в Валенсии

Цены на недвижимость в Валенсии варьируются по районам. В столице провинции находятся самые дорогие районы с ценами от €3,113 до €4,491 за кв.м., на окраине города цены более доступные — €1781 за кв.м. В прибрежных городах, таких как Кульера, цены на квартиры у моря начинаются от €150,000, виллы – от €350,000. Вторичка в Гандии популярна среди инвесторов: апартаменты 70 кв.м в районе Playa de Gandía стоят от €120,000 с доходностью от аренды в 6–7%. В горных районах, таких как Рекена, дома с виноградниками доступны от €200,000.

Средняя стоимость недвижимости в Валенсии:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€)
Студия 40–60 900–1800 36,000–108,000
Квартира (2 спальни) 70–120 1200–3000 84,000–360,000
Таунхаус 120–200 1500–3500 180,000–700,000
Вилла 150–300 2000–4500 300,000–1,350,000

Популярные районы Валенсии для покупки жилья

Столица провинции отличается наиболее бурным рынком недвижимости. Квартиры в исторических зданиях 1900–1960 гг. стоят от €250,000, а в новых районах вроде Рузафа цены начинаются от €300,000 за 100 кв.м.

Другие популярных районы:

  • Кульера. Прибрежный город в 35 км от Валенсии, известный замком и пляжами. Купить жилье в Валенсии тут можно за €180,000.
  • Гандия. Крупный прибрежный город с 7 км пляжей. Апартаменты площадью в 80 кв.м стоят от €130,000, а просторные виллы — от €400,000.
  • Пусоль (Puçol). Пригород в 20 км от Валенсии, соединенный с ней линией метро. Квартиры от 100 кв.м в новых ЖК стоят примерно €150,000, цена на дома начинается от €250,000.
  • Рекена. Винодельческий регион в 70 км от Валенсии. Здесь больше всего вторичной недвижимости в Валенсии, основу которой составляют дома с участками за €200,000.

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Валенсии

Где лучше покупать жилье для инвестиций в провинции Валенсия?

В городе Валенсия районы Ruzafa и El Cabanyal (рост цен 22% в 2024 году) идеальны для аренды с доходностью 8–11%. В Кульере и Гандии апартаменты у моря обеспечивают стабильный туристический спрос. Рекена перспективна для долгосрочных вложений в агротуризм.

Где лучше всего жить в провинции Валенсия?

Для семей подходят Пусоль и Quatre Carreres (Валенсия) — там есть международные школы и зеленые зоны. Любителям моря больше подойдет Кульера и Гандия.
 

Какие факторы влияют на стоимость недвижимости в Валенсии?

Стоимость зависит от близости к морю и транспортной доступности. Например, в Ciutat Vella цены выше из-за исторической ценности, в Пусоль – ниже из-за удаленности от столицы провинции.
 

Может ли иностранец купить недвижимость в Валенсии, Испания?

Иностранцы могут покупать жилье в Валенсии без ограничений при наличии NIE, счета в испанском банке и подтверждении наличия средств. Дистанционная покупка возможна через доверенное лицо.
 

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