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Жильё в Валенсии, Испания

Гуардамар
319
Кальпе
291
Бах-Виналопо
277
la Vila Joiosa Villajoyosa
249
Almoradi
218
Santa Pola
196
Altea
111
Эльче
81
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10 351 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 104 м²
€320,000
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 114 м²
€170,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Дения, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
Площадь 189 м²
€510,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern в Дения, Испания
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€163,025
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€151,945
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Полностью отремонтированная квартира примерно в 15 минутах от Плайя-дель-Кура и Плайя-де-Лос…
€109,260
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Дом 3 спальни у моря в San Fulgencio, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в 200 метрах от пляжа в Кала-де-Финестрат, Коста Бланка, 2 спальни, с, 1 Ванная ком…
€210,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Сдвоенные Дома с 2 Спальнями и Видом на Соленые Озера в Торревьехе Сдвоенные дома расположен…
€340,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Таунхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€154,900
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кладовой, с Pool
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: новый жилой комплекс состоит из квартир с 2 и 3 спальнями, расположен в Гуардамар…
€296,500
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, с садом, с Lift
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Данный жилой комплекс расположен на территории гольф-клуба Real Club de Golf de Campoamor в …
€155,000

Типы недвижимости в Валенсии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость в Валенсии: выгодное капиталовложение для иностранцев

Наряду с Мадридом и Барселоной, Валенсия считается важным туристическим центром Испании. Ежемесячно сюда приезжают тысячи иностранцев, чтобы провести время на знаменитых пляжных зонах и посетить многочисленные заповедники. Мягкий средиземноморский климат и отличная погода позволяют приятно и с пользой проводить время в испанском городе в течение всего года. Особенно благоприятным для посещения курорта считается период с марта по ноябрь, когда столбик термометра держится в районе 30 градусов тепла.

Достопримечательности Валенсии

Испанский город славится большим количеством объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Одна из самых посещаемых достопримечательностей — местный кафедральный Собор, где хранится чаша Святого Грааля. Не меньший интерес у туристов вызывает валенсийский Музей корриды и центральная площадь Старой Девы, окруженная апельсиновыми деревьями и фонтанами.

Кому подойдет купить недвижимость в Валенсии?

Приобретение жилья в испанском городе может стать выгодным капиталовложением для всех иностранцев. Преимущества покупки недвижимости в Валенсии очевидны:

  • купленную квартиру или дом можно круглогодично сдавать в аренду туристам, что поможет уже через 5-7 лет окупить стоимость жилья;
  • вся недвижимость в Валенсии регулярно растет в стоимости на 10-15% в год. При таком скачке цен можно выгодно перепродать апартаменты через несколько лет;
  • на содержание жилья в Валенсии установлен невысокий налог — всего 0,4-1,1% от стоимости «квадратов». Это намного меньше, чем в других европейских государствах.

Стоимость жилья в Валенсии

Цены на недвижимость в испанском городе сильно варьируются. На стоимость влияют такие нюансы, как класс жилья в Валенсии, местонахождение апартаментов по отношению к морю и другие факторы. В среднем цены на недвижимость составляют порядка 3-4 тысяч евро за кв. метр — за эти деньги можно купить фешенебельную виллу с собственным бассейном и выходом к морю.

Значительно дешевле жилье в Валенсии представлено в многоэтажных домах. Например, однокомнатную квартиру со средним ремонтом можно приобрести по цене 1-1,5 тысячи евро за кв. метр. В целом, несмотря на возросшие тарифы за последние годы, стоимость недвижимости в Валенсии считается средней по стране.

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