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1 687 объектов найдено
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Дом
Марбелья, Испания
3
2
Добро пожаловать на виллу Supernova, прекрасно представленную виллу с 3 спальнями для продаж…
€2,50 млн
2
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Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
3
3
409 м²
2
Новые Роскошные Таунхаусы с 3 Спальнями в Калаонде, Михас Прекрасный комплекс расположен в н…
€980,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
3
2
74 м²
4
Квартиры в Закрытом Комплексе в Популярном Районе Фуэнхиролы Этот жилой комплекс расположен …
€260,000
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Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
4
3
2
190 м²
5
Квартиры с Экологичным и Энергоэффективным Дизайном Рядом с Пляжем в Марбелье Квартиры оснащ…
€750,000
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Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
5
4
4
278 м²
5
Квартиры с Экологичным и Энергоэффективным Дизайном Рядом с Пляжем в Марбелье Квартиры оснащ…
€1,29 млн
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Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
3
2
147 м²
4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€402,000
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Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
3
2
105 м²
4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€429,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
4
3
2
145 м²
4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€539,000
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Квартира 4 комнаты с парковка
Фуэнхирола, Испания
4
3
2
75 м²
5
Квартиры и Пентхаусы с 1-й, 2-мя и 3-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Михасе Этот жилой комп…
€265,000
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Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
3
2
2
107 м²
2/4
Квартира с 2 Спальнями и Видом на Море в Роскошном Комплексе в Фуэнхироле Ла Ресерва дел Ҳиг…
€579,000
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Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
5
6
1 404 м²
3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€6,73 млн
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Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
7
6
8
1 194 м²
2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€5,30 млн
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Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
3
2
2
1 м²
2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€650,000
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Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
5
4
4
190 м²
2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€2,40 млн
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Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
3
2
2
78 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€568,000
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Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
4
3
2
96 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€641,000
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Квартира 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
5
4
2
108 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€711,000
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Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
4
3
2
98 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€774,000
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Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
5
4
2
105 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€797,000
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Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
2
1
1
54 м²
2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€500,000
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Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
2
1
1
47 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€304,000
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Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
3
2
2
72 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€450,000
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Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
3
2
2
64 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€519,000
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Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
4
3
2
94 м²
4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€550,000
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
8
8
1 573 м²
На продажу этот впечатляющий проект виллы под ключ, разработанный всемирно известными архите…
€6,56 млн
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Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Casares, Испания
3
2
2
111 м²
3
Современные Квартиры в Малаге с Террасами в Касаресе. Апартаменты с видом на море расположен…
€499,000
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Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
4
3
2
91 м²
4
Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями по Доступным Ценам В Манильве, Недалеко от Пляжа Этот новый…
€375,000
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Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
5
4
4
728 м²
3
Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море в Благоустроенном Комплексе в Ла-Кала-де-Михас Эт…
€1,76 млн
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Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
3
2
2
61 м²
1/3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€339,000
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Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
2
1
1
45 м²
3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€259,000
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