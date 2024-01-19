Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Андалусия

Жильё в Андалусии, Испания

Estepona
310
Марбелья
236
Фуэнхирола
131
Малага
59
San Roque
35
Тарифа
31
Rincon de la Victoria
17
Torrox
17
Показать больше
1 687 объектов найдено
Дом в Марбелья, Испания
Дом
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать на виллу Supernova, прекрасно представленную виллу с 3 спальнями для продаж…
€2,50 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Таунхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Количество этажей 2
Новые Роскошные Таунхаусы с 3 Спальнями в Калаонде, Михас Прекрасный комплекс расположен в н…
€980,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Закрытом Комплексе в Популярном Районе Фуэнхиролы Этот жилой комплекс расположен …
€260,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Экологичным и Энергоэффективным Дизайном Рядом с Пляжем в Марбелье Квартиры оснащ…
€750,000
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Pedro de Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Экологичным и Энергоэффективным Дизайном Рядом с Пляжем в Марбелье Квартиры оснащ…
€1,29 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€402,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€429,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 Спальнями и Уникальным Видом на Море в Малаге, Михас Квартиры расположены в ком…
€539,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Квартиры и Пентхаусы с 1-й, 2-мя и 3-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Михасе Этот жилой комп…
€265,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 2/4
Квартира с 2 Спальнями и Видом на Море в Роскошном Комплексе в Фуэнхироле Ла Ресерва дел Ҳиг…
€579,000
Оставить заявку
Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 404 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€6,73 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 194 м²
Количество этажей 2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€5,30 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€650,000
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€2,40 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€568,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€641,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€711,000
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€774,000
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€797,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Проекте Исторического Здания в Малаге Эль Лимонар Квартиры расположены в эксклюзи…
€500,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€304,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€450,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€519,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка в Малага, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с парковка
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новой Постройке с Большими Террасами в Малаге Эль Лимонар В апартаментах есть про…
€550,000
Оставить заявку
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 573 м²
На продажу этот впечатляющий проект виллы под ключ, разработанный всемирно известными архите…
€6,56 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры в Малаге с Террасами в Касаресе. Апартаменты с видом на море расположен…
€499,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Квартира 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями по Доступным Ценам В Манильве, Недалеко от Пляжа Этот новый…
€375,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 728 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море в Благоустроенном Комплексе в Ла-Кала-де-Михас Эт…
€1,76 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€339,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€259,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Андалусии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти