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Жильё в Севилья, Испания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дос-Эрманас, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 4
Испания. Коста-дель-Соль Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квартира в курорт…
€120,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Севилья, Испания
Вилла 4 спальни
Севилья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Поместье в пригороде Севильи, пригодное для содержание лошадей. Участок 19000 м2 засаженный …
€990,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Севилья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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