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Испания
Жилая
Pilar de la Horadada
Жильё в Pilar de la Horadada, Испания
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565 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
79 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€310,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
71 м²
Бунгало в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен в привилегированном ра…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
103 м²
NEW BUILD VILLAS IN PILAR DE LA HORADADA ON THE GOLF COURSE New Build an exclusive and luxu…
€347,070
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
122 м²
NEW CONSTRUCTION VILLA IN MIL PALMERAS Just 350 m from the beach is this independent villa …
€598,927
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
71 м²
NEW BUILD BUNGALOWS IN PILAR DE LA HORADADANew Build project of 6 bungalows apartments in P…
€228,923
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
211 м²
NEW BUILD VILLAS IN TORRE DE LA HORADADAExclusive Residential of 2 luxury villas with sea v…
€1,63 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
78 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN TORRE DE LA HORADADANew Build residential complex of bunga…
€368,570
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
90 м²
BEAUTIFUL NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential offers you 26 t…
€234,964
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
137 м²
NEW BUILD VILLAS IN PILAR DE LA HORADADANew Build villas in Pilar de la HoradadaThe interio…
€445,356
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
70 м²
€247,659
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
4
133 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN TORRE DE LA HORADADA New Build residential of semidetached villas …
€598,927
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
72 м²
PENTHOUSE IN FANTASTIC RESIDENTIAL ON THE BEACH Enjoy the Costa Blanca with all the comfort…
€388,949
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
91 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL OF BUNGALOW APARTMENTS IN PILAR DE LA HORADADA New Build exclusive re…
€266,087
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
90 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL OF BUNGALOW APARTMENTS IN PILAR DE LA HORADADA New Build exclusive re…
€307,040
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
84 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modernstyle residential com…
€245,611
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
84 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modernstyle residential com…
€255,849
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
71 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modernstyle residential com…
€255,849
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
83 м²
PENTHOUSE IN FANTASTIC RESILITARY ON THE BEACH Наслаждайтесь Коста Бланкой со всеми удобств…
€476,485
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
102 м²
BEAUTIFUL NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build Residencial в Пилар-де-ла-О…
€291,682
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
130 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ NEW BUILD IN TORRE DE LA HORADADA Эксклюзивные виллы с 3 спальнями, расп…
€593,808
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
2
68 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build жилой из вилл и таунхаусов в Пилар-де…
€225,135
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
110 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ BUILD IN PINAR DE CAMPOVERDE Красивая вилла Нового Строительства с частным басс…
€368,468
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
92 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build современные таунхаусы, построенные в …
€260,968
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
3
116 м²
NEW BUILD VILLAS IN PINAR DE CAMPOVERDE New Build современные жилые виллы в Пинар-де-Кампов…
€368,058
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
4
136 м²
NEW BUILD VILLAS IN PINAR DE CAMPOVERDE New Build современные жилые виллы в Пинар-де-Кампов…
€368,058
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Pilar de la Horadada, Испания
2
78 м²
Новое строительство 174900 года в Пилар-де-Ла-Орадада с красивым дизайном, которое будет за…
€179,064
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