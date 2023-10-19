Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Pilar de la Horadada

Жильё в Pilar de la Horadada, Испания

квартиры
278
дома
287
565 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€310,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Продажа недвижимости с 2 спальнями на пляже в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Четыре исклю…
€350,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен в привилегированном ра…
€235,000
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 103 м²
NEW BUILD VILLAS IN PILAR DE LA HORADADA ON THE GOLF COURSE New Build an exclusive and luxu…
€347,070
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 122 м²
NEW CONSTRUCTION VILLA IN MIL PALMERAS Just 350 m from the beach is this independent villa …
€598,927
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 71 м²
NEW BUILD BUNGALOWS IN PILAR DE LA HORADADANew Build project of 6 bungalows apartments in P…
€228,923
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 211 м²
NEW BUILD VILLAS IN TORRE DE LA HORADADAExclusive Residential of 2 luxury villas with sea v…
€1,63 млн
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 78 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN TORRE DE LA HORADADANew Build residential complex of bunga…
€368,570
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 90 м²
BEAUTIFUL NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential offers you 26 t…
€234,964
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 137 м²
NEW BUILD VILLAS IN PILAR DE LA HORADADANew Build villas in Pilar de la HoradadaThe interio…
€445,356
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€247,659
Квартира 4 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Площадь 133 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN TORRE DE LA HORADADA New Build residential of semidetached villas …
€598,927
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 72 м²
PENTHOUSE IN FANTASTIC RESIDENTIAL ON THE BEACH Enjoy the Costa Blanca with all the comfort…
€388,949
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 91 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL OF BUNGALOW APARTMENTS IN PILAR DE LA HORADADA New Build exclusive re…
€266,087
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 90 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL OF BUNGALOW APARTMENTS IN PILAR DE LA HORADADA New Build exclusive re…
€307,040
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 84 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modernstyle residential com…
€245,611
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 84 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modernstyle residential com…
€255,849
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 71 м²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modernstyle residential com…
€255,849
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 83 м²
PENTHOUSE IN FANTASTIC RESILITARY ON THE BEACH Наслаждайтесь Коста Бланкой со всеми удобств…
€476,485
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 102 м²
BEAUTIFUL NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build Residencial в Пилар-де-ла-О…
€291,682
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 130 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ NEW BUILD IN TORRE DE LA HORADADA Эксклюзивные виллы с 3 спальнями, расп…
€593,808
Квартира 2 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 68 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build жилой из вилл и таунхаусов в Пилар-де…
€225,135
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ BUILD IN PINAR DE CAMPOVERDE Красивая вилла Нового Строительства с частным басс…
€368,468
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 92 м²
NEW BUILD TOWNHOUES IN PILAR DE LA HORADADA New Build современные таунхаусы, построенные в …
€260,968
Квартира 3 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Площадь 116 м²
NEW BUILD VILLAS IN PINAR DE CAMPOVERDE New Build современные жилые виллы в Пинар-де-Кампов…
€368,058
Квартира 4 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Площадь 136 м²
NEW BUILD VILLAS IN PINAR DE CAMPOVERDE New Build современные жилые виллы в Пинар-де-Кампов…
€368,058
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Новое строительство 174900 года в Пилар-де-Ла-Орадада с красивым дизайном, которое будет за…
€179,064
Realting.com
Перейти