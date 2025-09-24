Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая

Жилье в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
460
Вильяхойоса
354
Альтеа
265
Ла-Нусия
172
2 903 объекта найдено
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
В самом сердце Сьерра-Кортина, в окружении природы и с потрясающим видом на море и горы, воз…
$947,009
$947,009
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Эта недавно построенная вилла в привилегированном анклаве на побережье Балеарских островов п…
$1,94 млн
$1,94 млн
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Резиденция предлагает жилье с 1, 2, 3 и 4 спальнями, с различными типами и качествами на выб…
$1,79 млн
$1,79 млн
Tut TravelTut Travel
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Резиденция предлагает жилье с 1, 2, 3 и 4 спальнями, с различными типами и качествами на выб…
$4,01 млн
$4,01 млн
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Резиденция предлагает жилье с 1, 2, 3 и 4 спальнями, с различными типами и качествами на выб…
$2,30 млн
$2,30 млн
Квартира 2 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новые апартаменты в Кала Финестрат, Вильяхойоса Современная жизнь у пляжа на побережье Кост…
$433,411
$433,411
Estate Service 24Estate Service 24
Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новые апартаменты в Кала Финестрат, Вильяхойоса Современная жизнь у пляжа на побережье Кост…
$646,006
$646,006
Квартира 2 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новые апартаменты в Кала Финестрат, Вильяхойоса Современная жизнь у пляжа на побережье Кост…
$409,920
$409,920
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Большие независимые виллы класса люкс с дизайном, в котором главными героями стали виды на м…
$2,65 млн
$2,65 млн
Atlas PropertyAtlas Property
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс из 22 вилл, расположенный в Финестрате. Про…
$773,332
$773,332
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
В самом сердце Сьерра-Кортина, в окружении природы и с потрясающим видом на море и горы, воз…
$935,274
$935,274
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Резиденция предлагает жилье с 1, 2, 3 и 4 спальнями, с различными типами и качествами на выб…
$602,002
$602,002
Таунхаус 3 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
$252,309
$252,309
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ Новый уникальный и эксклюзивный жилой комплекс в Балкон-д…
$412,082
$412,082
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
$2,33 млн
$2,33 млн
Квартира 3 спальни в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 спальни
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты на берегу моря в Вильяхойосе, Коста Бланка Уникальная природная среда для знаком…
$494,520
$494,520
Квартира 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Квартира 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛА НУСИИ Новое строительство комфортабельных и роскошных вилл с частными ба…
$541,594
$541,594
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивные виллы новой постройки с частными бассейнами в Ла-Нусия, недалеко от Бенидорма …
$1,52 млн
$1,52 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом, в котором хочется остаться жить или проводить все последующие отпуска в своей жизни. Ши…
$1,72 млн
$1,72 млн
Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошные виллы новой постройки, состоящие из 11 отдельных вилл в Финестрате, Коста Бланка.Р…
$1,22 млн
$1,22 млн
Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 30
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$1,02 млн
$1,02 млн
Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Этаж 24/24
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, в регионе Коста-Бланка Кварти…
$962,039
$962,039
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Тщательно спроектированный жилой комплекс на холмах Финистрата (провинция Аликанте), где сов…
$325,219
$325,219
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный город Алте…
$2,14 млн
$2,14 млн
Квартира 3 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 3 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Хотите жить в самом современном и эксклюзивном жилом комплексе на Коста-Бланке? Тогда этот п…
$650,044
$650,044
Бунгало в Ла-Нусия, Испания
Бунгало
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Роскошные квартиры с просторными террасами на границе Альтеи и Ла-Нусии, откуда можно в полн…
$508,859
$508,859
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 291 м²
В привилегированном месте, с видом на море и престижный гольф-клуб Puig Campana, возводится …
$938,606
$938,606
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла в городе Полоп.Город Полоп - небольшой город в пригороде Бенидор…
$635,276
$635,276
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Apartments in Balcón de Finestrat, Costa Blanca The apartments with 2 and 3 bedrooms and 2 b…
$298,784
$298,784
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Расположенный в самом сердце Коста-Бланки, этот эксклюзивный комплекс из 14 современных вилл…
$656,480
$656,480

