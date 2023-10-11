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106 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
3
3
225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Altea, Испания
2
240 м²
Современный пентхаус с видом на море и в нескольких минутах ходьбы от пляжа Пентхаус распол…
€349,943
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Квартира 5 комнат
Altea, Испания
5
512 м²
Эта роскошная вилла - райский уголок на земле, где роскошь и природа сливаются, чтобы созда…
€5,48 млн
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
3
579 м²
€1,72 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
4
254 м²
На Сьерра-де-Альтеа с впечатляющим видом на море мы сталкиваемся с этой минималистской вилл…
€2,12 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
4
352 м²
Altea Hills - это роскошная урбанизация, расположенная в одном из самых красивых городов на…
€1,67 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
4
413 м²
Роскошная вилла на продажу в Altea Hills с невероятным видом на море Общая площадь виллы со…
€1,79 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
3
2
Квартира в центре Альтеи, рядом со всеми услугами, тихий и семейный район, рядом со школами,…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с балконом, с Lift, с terrassa
Altea, Испания
5
417 м²
Роскошная вилла с видом на море в Сьерра-де-АльтеаПолный свет с большими внутренними простр…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
4
4
540 м²
Роскошная вилла в Сьерра-де-Альтеа, Коста Бланка Новый проект жилья, расположенный в С…
€1,90 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
351 м²
3
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположена в известн…
€2,45 млн
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
258 м²
3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
8
3
340 м²
3
Представляем шикарную виллу площадью 340 кв.м., расположенную на территории 1800 кв.м., расп…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Altea, Испания
3
1
87 м²
Представляем впечатляющую квартиру с видом на море в городе Алтея, район Маскарат.Апартамент…
€395,000
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
6
4
450 м²
3
Представляем шикарную виллу в престижном районе Альтея Хиллс.Вилла, спроектированная в совре…
€895,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Altea, Испания
4
4
301 м²
Проект виллы в Алтея Хиллз, Коста Бланка Современный дом с инновационными функциями, передов…
€2,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
4
501 м²
3
Представляем шикарную виллу от застройщика в городе Алтея. Дом расположен на участке площадь…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4
5
351 м²
Вилла, сочетающая классическую архитектуру с технологиями и комфортом. Расположен в известно…
€2,45 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
5
240 м²
Представляем шикарные апартаменты в городе Алтея на первой линии моря. Апартаменты, площадью…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
2
3
179 м²
ОписаниеРоскошные апартаменты в закрытом жилом кондоминиуме с панорамными видами на море, го…
€975,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Altea, Испания
4
4
260 м²
2
Вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла находится на большом участк…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Altea, Испания
4
2
158 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море расположенные в Алтея Хиллс, элитном жилом район…
€350,000
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни с мебелью, с кладовой, с Lift
Altea, Испания
4
3
179 м²
Referencia: 58. Современный дом 2000 года постройки возле моря, недалеко от центра. В доме …
€525,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Altea, Испания
5
3
320 м²
2
Супер предложение! Роскошная вилла в городе Кальпе с панорамным видом на море, горы и город.…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5
6
267 м²
Blanca Altea - это светлый жилой комплекс с большими внутренними помещениями, уникальной арх…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
3
2
210 м²
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
€475,000
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Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с Lift
Altea, Испания
5
6
418 м²
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
€1,15 млн
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Дом 5 спален у моря
Altea, Испания
6
5
224 м²
3
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4
211 м²
Жилой комплекс, наполненный светом, с большими внутренними пространствами, уникальной архит…
€892,500
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