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Жилье в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
1106
2 516 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
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Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 6 кровать · 6 ванна · 300 м2 построено. Ко…
$1,61 млн
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 539 м²
Вилла с 6 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 6 кровать · 6 ванна · построено 539 м2. Ко…
$4,91 млн
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 2 ванны · 132 м2 построено. Компания…
$575,990
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3-комнатная квартира на продажу в Ла Кампана. 3 кровать · 2 ванны · построено 96 м2. Компани…
$541,974
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
2-комнатная квартира на продажу в Гвадалмине Альта. 2 кровать · 2 баня · 234 м2 построена. К…
$802,230
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира на продажу в La Dama de Noche-La Alzambra. 2 кровати · 2 ванны · постро…
$520,129
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Алохе. 3 кровать · 2 ванны · 117 м2 построено. Компания MU…
$849,544
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Дом 5 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 5 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 358 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 5 кровать · 6 ванна · 358 м2 построено. Ко…
$3,45 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
2-комнатная квартира на продажу в Гвадалмине Альта. 2 кровать · 2 ванна · 85 м2 построено. К…
$556,367
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Дом 6 спален в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 6 спален
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
6-комнатный таунхаус на продажу в Гвадалмине Альта. 6 кровать · 4 ванны · 305 м2 построен. К…
$1,67 млн
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Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Сьерра-Бланке. 5 кровать · 4 ванны · построено 390 м2. Комп…
$7,51 млн
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 2 ванны · 129 м2 пост…
$687,726
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатная квартира на продажу в Reserva de Marbella. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построен…
$414,389
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 3 ванна · 137 м2 построено. Компания…
$473,258
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с большими террасами в Сан-Педро, Марбелья Эти новые квартиры расположены в ожи…
$542,090
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Дом 4 спальни в Artola, Испания
Дом 4 спальни
Artola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Марбесе. 4 кровати · 3 ванны · 125 м2 построено. Компания …
$865,726
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
2-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 113 м2 построено. К…
$686,801
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
3-комнатная квартира на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 1 ванна · 77 м2 постр…
$271,258
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,87 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартира на первом этаже с 2 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 1…
$865,716
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Ла Кампана. 3 кровать · 2 ванны · 256 м2 построено. Компани…
$806,847
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 2 ванны · построено 106 м2. Компания…
$461,144
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Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Квартира на первом этаже с 4 спальнями на продажу в Лос-Монтеросе. 4 кровати · 3 ванны · 186…
$3,62 млн
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
2-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 154 м2 построено. К…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 3 ванна · 177 м2 построено. Компания…
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Вилла с 3 спальнями на продажу в Лас-Чапас. 3 кровати · 3 ванны · 260 м2 построена. Компания…
$1,55 млн
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
2-комнатная квартира на продажу в Лос-Монтеросе. 2 кровать · 2 ванна · построено 140 м2. Ком…
$2,60 млн
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Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 4 ванны · построено 145 м2. К…
$1,39 млн
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Дом 3 спальни в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Энрике. 3 кровать · 5 ванна · 220 м2 построено. Компан…
$854,173
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Типы недвижимости в Марбелье

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Марбелья — это не только город на побережье Испании, но и одноименный муниципалитет в провинции Малага. Недвижимость в Марбелье интересна в первую очередь именно тем, что она находится на берегу теплого моря, а по стоимости выходит дешевле, чем в популярных городах Испании.

Преимущества приобретения недвижимости в Марбелье

Купить недвижимость в Марбелье — значит обзавестись жильем в теплой климатической зоне, где температура зимой не опускается ниже +16°C, а летом достигает +28°C.

Другие преимущества жилья в Марбелье:

  • Гольф-столица Европы. В муниципалитете расположено более 15 гольф-полей мирового класса, таких как Los Naranjos и La Quinta.
  • Инвестиционная привлекательность. Цены на местную недвижимость выросли на 7% за последний год, а доходность от аренды в популярных районах достигает 5–7% годовых.
  • Международное сообщество. Более 30% жителей — иностранцы из Великобритании, Скандинавии, России и Ближнего Востока.

Цены на недвижимость в Марбелье

Стоимость жилья в Марбелье начинается от €250,000 за студии в районах, таких как Эльвирия, и до €1,200,000 за апартаменты с панорамным видом на море в Пуэрто-Банусе. Комфортные жилые дома с общими бассейнами и садами стоят от €400,000 в Нуэва-Андалусии до €900,000 в престижных комплексах Золотой Мили. Вторичная недвижимость в Марбелье в этой категории обходится на 15–25% дешевле, особенно в удаленных от моря зонах.

Цены на виллы начинаются от €800,000 в районах, таких как Лос-Монтерос, и достигают €15,000,000 для объектов с частными бассейнами и видом на горы Сьерра-Бланка. Просторные пентхаусы с террасами в элитных комплексах стоят от €600,000 до €3,000,000.

Продажа недвижимости в Марбелье активна как на первичном, так и на вторичном рынке. Вторичка более популярна за счет того, что разница в цене между вторичкой с хорошим ремонтом и новостройкой составляет всего 10–15%, плюс выбор в этом сегменте гораздо шире. 

Популярные районы Марбельи для покупки жилья

Муниципалитет Марбелья включает несколько районов, самым популярным из которых является Золотая Миля (Golden Mile). Это элитный участок между центром Марбельей и Пуэрто-Банусом, в котором возводится дорогая недвижимость и виллы стоимостью от €2,000,000.

Другие популярные районы:

  • Пуэрто-Банус. Сердце светской жизни с яхтенной мариной, где швартуются суда длиной до 60 метров. Купить жилье в Марбелье здесь можно от €450,000, а аренда приносит до €3000 в месяц в высокий сезон.
  • Нуэва-Андалусия. Район часто называют «Гольфовая долина», так как в ней сосредоточены крупные гольф-комплексы вроде Aloha и Las Brisas. Подходит для семей, ищущих таунхаусы и виллы по цене от €500,000.
  • Эльвирия. Спокойный район в восточной части муниципалитета с пляжами, отмеченными Голубым флагом. Цены здесь начинаются от €350,000.
  • Сан-Педро-де-Алькантара. Более доступный район с традиционной андалузской атмосферой. Подходит для покупки апартаментов и таунхаусов по цене от €300,000.

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Марбелье

Где лучше всего жить в муниципалитете Марбелья?

Дорогие элитные апартаменты возводят в Золотой Мили и Пуэрто-Банус. Семьи чаще выбирают более бюджетные варианты вроде Нуэва-Андалусия или Эльвирия. Также для постоянного проживания подходит покупка жилья в Сан-Педро-де-Алькантара.

Какова стоимость недвижимости в Марбелье?

Средние цены на недвижимость в Марбелье начинаются от €250,000 за апартаменты и до €15,000,000 за элитные виллы. Вторичная недвижимость в Марбелье доступнее на 10–20%, но часто удалена от побережья.

Где лучше купить жилье для инвестиций в Марбелье?

Золотая Миля и Пуэрто-Банус обеспечивают высокую доходность от аренды (до 7% годовых) и стабильный рост цен. Эльвирия и Нуэва-Андалусия подходят для долгосрочных вложений благодаря доступным ценам и спросу.

Какие факторы влияют на стоимость недвижимости в Марбелье?

Ключевым фактором цены остается близость к морю. Объекты на первой линии стоят на 30–50% дороже, чем на последующих. Вид на море или горы также причина завышения цены, но не такая существенная.

Может ли иностранец купить недвижимость в Марбелье, Испания?

Иностранцы могут свободно приобретать недвижимость в Марбелье. Для покупки потребуется NIE (идентификационный номер иностранца), а процесс занимает около 1–2 месяцев. 

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