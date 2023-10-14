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Жильё в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
10
259 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии
Марбелья, Испания
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная. Что касается собственности размеры,…
€349,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€479,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Квартира 4 спальни у моря в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни у моря
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Представляем новые апартаменты в элитном комплексе с видом на море в городе Marbella. Площад…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни у моря в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты в элитном комплексе с видом на море в городе Marbella. Marbella – роскошн…
€1,40 млн
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ТАУНХАУС В ELVIRA BAJATownhouse в нижней части Эльвирии, также известный как Ricmar, недалек…
€479,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€540,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€699,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€840,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€850,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€860,000
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 503 м²
Смежная вилла на продажу в El Mirador, Marbella, с 5 спальня, 4 ванная и характеристики басс…
€1,69 млн
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕПредставляем вам новую разработку роскошных ква…
€548,000
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Площадь 550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ  2 000 0…
€2,00 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 2/8
Апартаменты на первой линии San pedro beach, Marbella 690,000€ Жилая площадь 145m2  …
€690,000
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
НОВОЕ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯLOMAS DEL VIRREY - это жилой комплекс роскошных вилл в современном …
€4,20 млн
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕЭтот красивый современный шедевр, расположенный на тихой частной …
€5,25 млн
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ВИЛЛА В ДОЛИНЕ ГОЛЬФАДобро пожаловать в Auriga 5, роскошную виллу в самом сердце долины голь…
€3,95 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Апартамент на продажу в San Pedro de Alcantara, с 2 спальня, 1 ванная и характеристики гараж…
€334,000

Типы недвижимости в Марбелья

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Недвижимость в Марбелье — разумная инвестиция и возможность хорошо зарабатывать на сдаче в аренду

Марбелья — уникальный городок на юге Коста-дель-Соль. Считается самым престижным курортом Испании и успешно конкурирует с Французской Ривьерой. Знаковые достопримечательности:

  • Старый Квартал;
  • мозаичные витражи Вилья де Рио Верде;
  • Муниципальный музей;
  • Музей Бонсай.

Недвижимость в Марбелье ценится высоко и подчеркивает статус владельца.

Чем привлекательна Марбелья

Испанский курорт любят за роскошные пейзажи, отличную экологическую обстановку и мягкий климат. В январе средняя температура составляет +10...12°C. В разгар летнего сезона солнце разогревает воздух до +25°C. Поток состоятельных туристов со всего мира не иссякает круглый год. Сдавать по выгодной цене в аренду недвижимость в Марбелье можно постоянно.

Где покупать недвижимость в Марбелье

Фешенебельные виллы располагаются на знаменитой Золотой Миле. В центральной части города на территории красивого сквера Avenida de Mar продаются шикарные апартаменты с обстановкой и без. На приобретение в одном из местных банков можно получить ипотечный кредит. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие наличие постоянного дохода.

Почему недвижимость в Марбелье стоит купить

Покупка жилья в прибрежном курортном городе — это удачное вложение денег. Рынок недвижимости здесь стабилизировался и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Наличие в собственности квартиры или дома дает возможность претендовать на ВНЖ в Испании.

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