Марбелья — это не только город на побережье Испании, но и одноименный муниципалитет в провинции Малага. Недвижимость в Марбелье интересна в первую очередь именно тем, что она находится на берегу теплого моря, а по стоимости выходит дешевле, чем в популярных городах Испании.

Преимущества приобретения недвижимости в Марбелье

Купить недвижимость в Марбелье — значит обзавестись жильем в теплой климатической зоне, где температура зимой не опускается ниже +16°C, а летом достигает +28°C.

Другие преимущества жилья в Марбелье:

Гольф-столица Европы. В муниципалитете расположено более 15 гольф-полей мирового класса, таких как Los Naranjos и La Quinta.

В муниципалитете расположено более 15 гольф-полей мирового класса, таких как Los Naranjos и La Quinta. Инвестиционная привлекательность. Цены на местную недвижимость выросли на 7% за последний год, а доходность от аренды в популярных районах достигает 5–7% годовых.

Цены на местную недвижимость выросли на 7% за последний год, а доходность от аренды в популярных районах достигает 5–7% годовых. Международное сообщество. Более 30% жителей — иностранцы из Великобритании, Скандинавии, России и Ближнего Востока.

Цены на недвижимость в Марбелье

Стоимость жилья в Марбелье начинается от €250,000 за студии в районах, таких как Эльвирия, и до €1,200,000 за апартаменты с панорамным видом на море в Пуэрто-Банусе. Комфортные жилые дома с общими бассейнами и садами стоят от €400,000 в Нуэва-Андалусии до €900,000 в престижных комплексах Золотой Мили. Вторичная недвижимость в Марбелье в этой категории обходится на 15–25% дешевле, особенно в удаленных от моря зонах.

Цены на виллы начинаются от €800,000 в районах, таких как Лос-Монтерос, и достигают €15,000,000 для объектов с частными бассейнами и видом на горы Сьерра-Бланка. Просторные пентхаусы с террасами в элитных комплексах стоят от €600,000 до €3,000,000.

Продажа недвижимости в Марбелье активна как на первичном, так и на вторичном рынке. Вторичка более популярна за счет того, что разница в цене между вторичкой с хорошим ремонтом и новостройкой составляет всего 10–15%, плюс выбор в этом сегменте гораздо шире.

Популярные районы Марбельи для покупки жилья

Муниципалитет Марбелья включает несколько районов, самым популярным из которых является Золотая Миля (Golden Mile). Это элитный участок между центром Марбельей и Пуэрто-Банусом, в котором возводится дорогая недвижимость и виллы стоимостью от €2,000,000.

Другие популярные районы: