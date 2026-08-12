Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Malaga
  4. Жилая

Жилье в Malaga, Испания

;
Марбелья
2495
Эстепона
1792
Сан-Педро-Алькантара
1093
Фуэнхирола
572
Показать больше
9 365 объектов найдено
Дом 4 спальни в Михас, Испания
TOP TOP
Дом 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Калахонде. 4 кровать · 3 ванны · построено 159 м2. Компани…
$604,732
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
TOP TOP
Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
UP UP
Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Михас, Испания
Квартира 1 спальня
Михас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
1-комнатная квартира на продажу в Калахонде. 1 кровать · 1 ванна · построено 43 м2. Компания…
$311,347
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дом 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 4 ванны · построено 145 м2. К…
$1,39 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Марбелье - Пуэрто Банус. 3 кровати · 3 ванны · 275 м2 по…
$3,69 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Casares, Испания
Дом 4 спальни
Casares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 528 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Касаресе. 4 кровати · 4 ванны · построено 528 м2. Компания …
$4,85 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Periana, Испания
Дом 5 спален
Periana, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Кортихо Бланко. 5 кровать · 4 ванны · построено 438 м2. Ком…
$3,00 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 2 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Эль Параисо. 2 кровати · 2 ванны · 75 м2 построено. Компан…
$398,734
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
2-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 2 кровать · 1 ванна · 81 м2 построено. Компа…
$633,888
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
2-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 2 кровати · 2 ванны · 115 м2 построено. К…
$918,895
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
3-комнатная квартира на продажу в Benalmadena Pueblo. 3 кровать · 2 ванны · 186 м2 построено…
$687,726
Оставить заявку
Дом 7 спален в Марбелья, Испания
Дом 7 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Вилла с 7 спальнями на продажу в Марбелье - Пуэрто Банус. 7 кровать · 3 ванны · 401 м2 постр…
$2,77 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Малага, Испания
Квартира 4 спальни
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
4-комнатная квартира на продажу в Málaga Centro. 4 кровати · 2 ванны · 177 м2 построена. Ком…
$788,745
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Пентхаус с 4 спальнями на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 4 кровати · 4 ванны · построено…
$2,02 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Михас Коста. 2 кровати · 1 ванна · 79 м2 построен. Компани…
$506,227
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 3 ванна · 9…
$725,712
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 3 ванна · построено 193 м2. Компания…
$727,025
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Малага, Испания
Дом 2 спальни
Малага, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Málaga Centro. 2 кровати · 1 ванна · 71 м2 построен. Компа…
$403,924
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Torremolinos, Испания
Квартира 3 спальни
Torremolinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Эль-Пинильо. 3 кровать · 2 ванны · 149 м…
$416,103
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
3-комнатная квартира на продажу в Бенахависе. 3 кровать · 2 ванны · 128 м2 построено. Компан…
$530,532
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Квартира на первом этаже с 2 спальнями на продажу в Бенальмадена Пуэбло. 2 кровати · 2 ванны…
$518,366
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Artola, Испания
Дом 3 спальни
Artola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Артоле. 3 кровать · 3 ванна · 148 м2 построено. Компания M…
$745,518
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Casares, Испания
Дом 2 спальни
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
2-комнатный таунхаус на продажу в Гауцине. 2 кровать · 1 ванна · построено 60 м2. Компания M…
$287,805
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построено. Комп…
$739,739
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Benahavis, Испания
Дом 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
4-комнатный таунхаус на продажу в Бенахависе. 4 кровати · 3 ванны · построено 289 м2. Компан…
$1,38 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Bel Air, Испания
Квартира 1 спальня
Bel Air, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
1-комнатная квартира на продажу в Эль Параисо. 1 кровать · 1 ванна · построено 61 м2. Компан…
$317,369
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ricmar, Испания
Квартира 3 спальни
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эльвирии. 3 кровать · 2 ванны · построено 106 м2. Компания…
$461,144
Оставить заявку
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Михас, Испания
Квартира 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Площадь 191 м²
4-комнатная квартира на продажу в Серрадо-дель-Агила. 4 кровати · 191 м2 построено. Компания…
$1,94 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Malaga

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти