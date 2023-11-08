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Жильё в Fuente Alamo de Murcia, Испания

дома
8
8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дом с большим участком у подножия горы в городе Fuente Alamo. F…
€295,000
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 1/1
В продаже омфортабельный дом с большим участком у подножия горы в городе Fuente Alamo.Дом оф…
€295,000
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1/1
Представляем комфортабельный дом с большим участком у подножия горы в городе Fuente Alamo.Fu…
€275,000
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дом с большим участком у подножия горы в городе Fuente Alamo. F…
€295,000
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дом с большим участком у подножия горы в городе Fuente Alamo. Д…
€241,000
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1/1
Представляем комфортабельный дом с большим участком у подножия горы в городе Fuente Alamo. Д…
€275,000
Дом 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Представляем комфортабельный дом у подножия горы в городе Fuente Alamo.Дом необычной планиро…
€335,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€57,000
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