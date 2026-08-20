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Жилье в Мадриде, Испания

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квартиры
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204 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Расположенная на восьмом этаже представительного здания на Пасео де ла Кастельяна, эта кварт…
$1,47 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Этот дом в одном из самых престижных районов Мадрида представляет собой идеальное сочетание …
$972 924
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Квартира на втором этаже в здании 1928 года постройки с лифтом и консьержем. Площадь кв…
$791 525
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Квартира площадью 50 м² в районе Кастельяна, Мадрид. Две спальни и две ванные комнаты. …
$810 176
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Эта квартира, расположенная на улице Алькальде Сайнс де Баранда в районе Ретиро на Ибице, Ма…
$1,36 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Этот пентхаус, ориентированный на юг, отличается исключительным естественным освещением в те…
$1,06 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Эти светлые апартаменты с окнами на восток расположены на пятом этаже здания с лифтом в попу…
$1,28 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Эта квартира расположена на втором этаже классического здания 1920-х годов постройки, на ули…
$1,19 млн
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Квартира 4 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 4 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Площадь 157 м²
Этот объект, первый в нашей эксклюзивной коллекции, воплощает в себе неповторимый характер, …
$3,85 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Элегантность и свет в самом сердце Мадрида В одном из самых привилегированных районов в це…
$1,11 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Эта квартира расположена на улице Алькантара в районе Листа в Мадриде, в квартале Саламанка.…
$1,74 млн
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Квартира 4 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 4 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Площадь 379 м²
Жилье с капитальной реформой в здании, которое раньше было дворцом, расположенное в Серрано.…
$5,81 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Расположен по адресу: Нуньес де Бальбоа, 57, район Реколетос – Саламанка, Мадрид. Площа…
$2,17 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Квартира на первом этаже в районе Арапилес города Чамбери, Мадрид. Площадь 60 м² (кадас…
$639 981
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 285 м²
Эта исключительная резиденция расположена в одном из самых престижных жилых районов Эль-Энси…
$1,97 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Квартира площадью 142 кв. м, расположенная в районе Листа в мадридском квартале Саламанка. …
$2,07 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Этот пентхаус площадью около 118 м² полностью отремонтирован и обставлен современной мебелью…
$1,16 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Двухкомнатная квартира с одной ванной комнатой расположена на первом этаже здания 1929 года …
$686 610
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Площадь 156 м²
Построенная в 1973 году, эта квартира на четвертом этаже с видом на улицу расположена в одно…
$2,70 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Эта квартира с внешней отделкой находится в самом сердце района Просперидад и предлагает иде…
$645 486
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Эта кадастровая квартира площадью 161 м2 расположена на втором этаже здания 1966 года постро…
$2,39 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Квартира на 4-м этаже в здании 1928 года постройки с лифтом и консьержем, расположенном в ра…
$756 553
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Эта недвижимость площадью 84 м² (по кадастру) расположена в классическом здании в одном из с…
$1,07 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Эта меблированная квартира расположена на втором этаже классического здания 1950-х годов пос…
$1,49 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Эта внутренняя квартира площадью 134 м2 расположена на четвертом этаже здания 1950 года пост…
$1,85 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Расположенная в самом сердце Чамбери, одного из самых характерных и традиционных районов Мад…
$1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Отремонтированная квартира площадью 50 м² в районе Листа в Мадриде. Первый этаж, здание…
$734 404
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Эта недавно отремонтированная квартира расположена в престижном районе Листа, в популярном р…
$1,42 млн
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Квартира 5 спален в Мадрид, Испания
Квартира 5 спален
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 235 м²
Эта резиденция расположена на втором этаже здания 1957 года постройки, построенного в районе…
$3,97 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Расположенная на первом этаже хорошо ухоженного дома 1983 с лифтом и консьерж-сервисом, эта …
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

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