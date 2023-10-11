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Жильё в Мадриде, Испания

квартиры
18
18 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Apartment for sale in Matadero area, Madrid 360,000 euros 70m2 2 bedrooms 2 bath…
€360,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/7
🌇Apartment for sale in the Montaban area, central Madrid🌇 2,950,000€ 180m2 3 bedroo…
€2,95 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Apartment for sale in the Goya area, central Madrid 590,000€ 65m2 2 bedrooms 2 b…
€590,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/7
Продажа квартиры  в районе Чамартин, центр Мадрида 495,000€ 70м2 2 спальни 2 ван…
€495,000
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продажа двух квартир в районе Ронда-де-Аточа, имеет отличное расположение, с видом на здание…
€510,000
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 8/8
Продажа пентхауса! центр Мадрида 1,295,000€ Получение золотой визы инвестора! 220м2 4 …
€1,30 млн
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 604 м²
ОписаниеПродажа здания с 12 туристическими апартаментами в Мадриде, 3 млн евро, 7% рентабель…
€3,00 млн
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
€360,000
Квартира 1 спальня в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Идеально для инвестиций, так как находится в одном из самых престижных районов Мадрида, пол…
€315,000
Квартира 1 спальня в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
€380,000
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Красивая квартира, полностью отремонтированная, расположена в престижном районе Мадрида Сал…
€590,000
Квартира 3 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Все окна выходят на улицу, очень светлая квартира площадью 80 м2, включая гостиную с больш…
€520,000
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Отремонтированная квартира 84 м2, расположенная в Chamartin, теперь она имеет 2 спальни (ра…
€525,000
Квартира 3 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Продается очень светлая квартира, расположенная между улицами Гойя и Алькала в районе Салам…
€570,000
Квартира в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 143 м²
Особняк, расположенный перед парком Ретиро, полностью реконструируется, уважая и заботясь о…
€1,50 млн
Квартира 4 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 379 м²
Жилье с капитальной реформой в здании, которое раньше было дворцом, расположенное в Серрано…
€5,00 млн
Квартира 3 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Квартира расположена в районе Эль Ретиро, всего в 5 минутах ходьбы от знаменитого парка Мад…
€549,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 618 м²
Эксклюзивный пентхаус в отреставрированном здании с защищенным фасадом, Саламанка, МадридЭк…
€7,53 млн

Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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