Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кадис
  4. Жилая

Жильё в Кадисе, Испания

San Roque
88
Тарифа
49
Vejer de la Frontera
5
Barbate
5
160 объектов найдено
Дом 5 комнат в Torreguadiaro, Испания
Дом 5 комнат
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эти дома имеют впечатляющий вид на Средиземное море и холмистые лесистые холмы Южной Андалус…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ, КАДИС Новый жилой комплекс апартаментов и таунхаусов в п…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
~700 м от пляжа Участок в деревенском стиле площадью 500 м² ЗАРЕГИСТРИРОВАН в реестре недвиж…
$103
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
The new promotion of Ventura Homes apartments consists of 19 twin houses with a private gara…
$374,239
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Castellar de la Frontera, Испания
Квартира 5 комнат
Castellar de la Frontera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА ЛЮКС В САН-РОКЕ, КАДИС Новый взгляд на современную жилую схему …
$2,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Дуплекс 4 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 4 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Two -level headquarters for sale with a community swimming pool. There are a few steps from…
$347,120
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$1,77 млн
Оставить заявку
Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
The villa is located in the Los Arcornocales Nature Park, a protected and privileged place w…
$835,258
Оставить заявку
Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Площадь 88 м²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488,138
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в место, где современная элегантность сочетается с свободой природы в идеал…
$539,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Central apartment near commercial zone, historic center and about 200 meters from the beach.…
$215,865
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, эта скрытая жемчужина - рай для гольфистов. С …
$430,215
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 4 комнаты в Castellar de la Frontera, Испания
Квартира 4 комнаты
Castellar de la Frontera, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА ЛЮКС В САН-РОКЕ, КАДИС Новый взгляд на современную жилую схему …
$1,78 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Дом в Тарифа, Испания
Дом
Тарифа, Испания
Площадь 200 м²
1500m2 plot accessible and flat, has a garden that occupies the entire surface, a house of a…
$672,545
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры Рядом с Полями Для Гольфа в Ла-Алькаидеса, Сан-Роке Квартиры находятся в Л…
$970,333
Оставить заявку
Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
I sell a central studio with a terrace .studio has a equipped kitchen, bathroom and balcony.…
$130,170
Оставить заявку
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН РОКЕ КЛАБ, КАДИС Новый эксклюзивный жилой проект с новыми кварти…
$519,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Apartment in the central part. This is the second external floor with an approximate area o…
$195,255
Оставить заявку
Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в San Roque, Испания
Вилла 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
Виллы на Вершине Холма в Сотогранде с Эксклюзивным Дизайном. Виллы в Сотогранде, Кадис, расп…
$913,927
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ Жилой комплекс идеально сочетает в себе зеленые зоны и са…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
$3,48 млн
Оставить заявку
Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Torreguadiaro, Испания
Дом 4 комнаты
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельно стоящая вилла , общей площадью 286,41 м², из которых 207,65 м² относятся к первому…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Пентхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Пентхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$938,670
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Тарифа, Испания
Квартира 1 спальня
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
FOR SALE APARTMENT IN THE CENTER OF TARIFA .The Ventura 2 Building of recent construction is…
$198,509
Оставить заявку
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 255 м²
Откройте для себя Виллу Штерн, впечатляющий проект роскошной виллы, в стадии строительства, …
$5,75 млн
Оставить заявку
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
Оставить заявку
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
Оставить заявку

Типы недвижимости в Кадисе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти