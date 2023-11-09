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Жильё в Rojales, Испания

квартиры
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дома
242
322 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Отдельная Вилла Под Ключ с Частным Бассейном и Просторным Дизайном в Сьюдад Кесада На вилле …
€495,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
Представляем комфортабельную виллу в нескольких минутах от поля для гольфа La Marquesa Golf …
€330,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в нескольких минутах от поля для гольфа La Marquesa Golf …
€325,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
Современная вилла общей площадью 129,8 м2, полезной площадью 102 м2 с тремя спальнями, двумя…
€817,000
Дом 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Дом 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Современная вилла общей площадью 117,8 м2, полезной площадью 90 м2 с тремя спальнями, двумя …
€620,650
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Квартира 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 229 м²
КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LA MARQUESA Эта красивая вилла расположена в 50 м…
€425,570
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 433 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LA MARQUESA Эта красивая вилла расположен…
€494,162
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 302 м²
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С ГОЛЬФ ПОЛЕМ Современная вилла, расположенная в урбанизации Сьюдад…
€818,166
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 102 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALES New Build жилой дом вилл и таунхаусов в Рохалесе Красивая вилла…
€365,831
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€691,106
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€691,106
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новые уникальные независимые виллы на заказ строятся на …
€691,106
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 136 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALESNew Построить эксклюзивную застройку вилл в РохалесеКрасивые вил…
€490,452
Квартира 2 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 2 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 2
Площадь 159 м²
NEW BUILD VILLAS IN ROJALESNew Build эксклюзивный жилой дом всего с 4 независимыми виллами,…
€482,829
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
BRAND NEW VILLAS IN CIUDAD QUESADA Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухквартирных и н…
€375,996
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
РОСКОШНАЯ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ КВАРТИРА РЯДОМ С ГОЛЬФ ПОЛЕМ Роскошная квартира, состоящая из 3 бо…
€375,082
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Массив
€482,829
Квартира 3 комнаты в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Современный новый строительный таунхаус в эксклюзивной частной урбанизации с общим бассейно…
€243,956
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Роскошные апартаменты и дизайн 82м2 из суперфиса состоит из 3 просторных спален 2 ванных ко…
€375,082
Квартира 5 комнат с балконом, с Pool, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 5 комнат с балконом, с Pool, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 5
Площадь 675 м²
Уникальная и эксклюзивная дизайнерская вилла общей площадью 675 квадратных метров с видом н…
€2,29 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Дизайн виллы общей площадью 250 квадратных метров с видом на Гуардамар и море Он имеет 3 сп…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD КЕСАДА Построенные на участках от 180м2 до 311м2 виллы имеют…
€523,386
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Rojales, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Rojales, Испания
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Роскошная вилла на первой линии La Marquesa Golf Course эта вилла имеет лифт на всех этажах…
€650,853
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 2 спальни и 2 ванные комн…
€297,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Rojales, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 2 спальни и 2 ванные комн…
€306,600
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 3 спальни и 2 ванные комн…
€387,000
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment в Rojales, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Investment
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Апартаменты в Сьюдад Кесада, Рохалес, Аликанте В апартаментах есть 3 спальни и 2 ванные комн…
€367,000
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