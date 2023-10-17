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81 объект найдено
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
3
2
125 м²
Referencia: 538 Прекрасный таунхаус в Сьерра Кортина (Финестрат)! Рядом с Бенидормом, очень…
€229,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с terrassa, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
2
1
60 м²
Referencia: 522 Уютный типичный домик, расположенныей в исторической части старинного город…
€94,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
160 м²
Referencia: 380 Красивый семейный дом в Altea Hills с общим бассейном! Исключительное пред…
€399,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с мебелью, с садом, с кладовой
Helechosa de los Montes, Испания
6
5
220 м²
Referencia: 411. Предлагается 2-этажный дом в Ла Нусия с новым ремонтом мебелью и новой быт…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
4
6
650 м²
Referencia: 393. Продается вилла в Altea Hills с непревзойденным видом на море и видом на юг…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
862 м²
Новая ультрасовременная современная вилла с панорамным видом на море и гольф Ультрасовремен…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
7
1 071 м²
Palacetes de Banús расположен в самой известной части Марбельи на побережье Коста-дель-Соль.…
€6,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
953 м²
Традиционная просторная вилла высшего качества расположена в жилом районе Эль Параисо Альто,…
€3,70 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
7
766 м²
Красивый дом в традиционном стиле, расположенный в загородном клубе Монте-Майор. Ориентация …
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
7
870 м²
Построенная в уникальном месте, эта вилла окружена зелеными холмами муниципалитета Бенахавис…
€3,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
860 м²
Вилла расположена в одном из самых желанных районов Марбельи из-за его спокойствия, вида на …
€3,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
5
496 м²
Красивая вилла в современном стиле в Торренуэва Михас Коста с фантастическим видом на море с…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
7
937 м²
Красивая семейная вилла расположена в Новой Андалусии. В шаговой доступности пляжи, гольф-кл…
€3,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
4
171 м²
50 впечатляющих двухэтажных вилл с 3 спальнями с возможностью солярия и подвала. Дома распол…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
975 м²
Это индивидуальный проект. Эти два дома вдохновлены средиземноморской архитектурой с использ…
€6,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
368 м²
12 современных вилл на первой линии гольфа с роскошными качествами и исключительной отделкой…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
5
329 м²
Комплекс из 2 роскошных вилл в современном стиле, расположенных между Марбельей и Эстепоной,…
€1,86 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
6
1 044 м²
4 шикарные современные виллы на продажу в урбанизации в Ломас-де-Виррей. Цены от 3 500 000 €…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
7
8
740 м²
Эта современная и роскошная вилла расположена в эксклюзивном закрытом комплексе в Ла-Кинта. …
€5,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
455 м²
Эта замечательная вилла расположена в одном из лучших районов Эстепоны, всего в 5 минутах от…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
3
242 м²
8 элегантных вилл от 242 м2 до 364 м2 с инфинити бассейном с видом на море у входа в гольф-к…
€783,020
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
835 м²
Совершенно новая современная вилла, расположенная в эксклюзивном закрытом комплексе The Hill…
€8,95 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Helechosa de los Montes, Испания
8
8
1 440 м²
В этой красивой вилле есть все, включая подъездную дорожку с 5 отдельными гаражами, гостеву…
€7,45 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
7
789 м²
Вилла спроектированная с вниманием к деталям и красивыми элементами. Дом расположен в закрыт…
€6,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
5
434 м²
Эти виллы расположены в роскошном районе Рио-Верде, на берегу Золотой Мили Марбельи. Эти сов…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6
9
882 м²
Эта вилла вызывает истинное чувство благополучия. В ней есть все, что определяет уникальный,…
€8,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
3
373 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом сердце Долины Гольфа! Уютная прихожая ведет в гост…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
7
5
692 м²
Очаровательный дом в живописном, тихом жилом районе над центром Марбельи, с великолепным вид…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
652 м²
Расположенный на частной и тихой улице, этот потрясающий современный шедевр предлагает красо…
€5,25 млн
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Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4
4
246 м²
Эта вилла в Михасе представляет собой уникальную виллу с четырьмя спальнями, которая может п…
€2,10 млн
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Параметры недвижимости в Эстремадура, Испания
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