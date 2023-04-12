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Купить недвижимость в Испании

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17 747 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1 Этаж
€ 140,000
Ломас де Кабо Роиг, Res."Playa Golf I". Квартира на первом этаже с видом на южн…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 200,000
Хорошая квартира в Вилламартин недавней постройки. В доме 2 спальни и 2 ванные комнаты. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 106,000
Просторная солнечная квартира площадью 70 кв. м. Квартира находится в 600 метрах от пляжа…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2 Этаж
€ 88,000
Calle Fuensanta, 54, 2º. Строительство корпуса 2010 г., окна на восток. Площадь 6…
Пентхаус 1 спальняв Торревьеха, Испания
Пентхаус 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 74,000
Хороший пентхаус в центре Торревьехи. Calle Joaquin Chapaprieta 105. Площадь: 41 м².…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 89,500
Просторная квартира с 3 спальнями, ванной и туалетом рядом с пляжем Асекьон. Квартира в р…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 90 м²
€ 104,000
Плайя-Дель-Асекион. Всего в 150 метров от пляжа. Площадь 90 кв. м. С 3 спальнями, в…
Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 69,000
Квартира с гаражом в центре Торревьехи. 43 кв. м., одна спальня с двуспальной кроватью, о…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 118,000
Квартира с видом на море. Calle Bencantil, 1-4º-D-la Mata. 2 спальни. 1 ванная…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 111 м²
€ 196,500
Пентхаус с южной ориентацией и гаражом. 400 м от моря. Пентхаус в центре Торревьехи. …
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 275,000
Новая современная квартира с 3 спальнями. 800 м от пляжа. Площадь 84 кв. м. 3 спаль…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 199,000
Квартира в центре Торревьехи. Площадь 117 кв. м. 3 спальни с двуспальными кроватями. …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 3 Этаж
€ 399,000
Продается квартира на первой линии с панорамным видом на море. Резиденция: "Панорама…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Квартира 1 спальняв Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/24 Этаж
€ 235,000
Представляем новый закрытый жилой комплекс в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 1/5 Этаж
€ 98,000
Представляем квартиру с тремя спальнями рядом с красивым парком в городе Торревьеха. Апартам…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 431 м² 30/30 Этаж
€ 1,690,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м² 29/30 Этаж
€ 1,049,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 4 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 199 м² 26/30 Этаж
€ 1,159,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 2 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 6/30 Этаж
€ 545,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…
Квартира 3 спальнив Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 9/30 Этаж
€ 603,000
Представляем жилой комплекс премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый космополитичный…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Солнечная Испания с ее пляжами, памятниками архитектуры, вкуснейшими фруктами и морепродуктами в последние годы является настоящим центром притяжения для выходцев из стран СНГ. Сюда переезжают как кинозвезды и бизнесмены, так и совсем обычные люди. Невысокие налоги и доступная ипотека позволяют иностранцам купить недвижимость, о которой они мечтали.

Стоимость жилой недвижимости в Испании в 2023 году

Испанию нельзя назвать недорогой страной. При этом, что касается покупки жилой недвижимости, то в различных провинциях цены на жилье будут абсолютно разными. В среднем стоит ориентироваться на сумму от 30000 евро. Даже за эти деньги можно купить небольшую квартиру у моря. Стоимость недвижимости будет зависеть от места расположения, удаленности от пляжа, благоустройства территории, метража и других характеристик. Виллы и дома в прибрежных районах всегда будут стоить дороже, чем квартиры в городских кварталах.

Считается, что наиболее дорогая недвижимость располагается на севере страны. Приобрести квартиру в Барселоне недорого вам вряд ли удастся. Особенности севера королевства - приятный климат, зеленые территории, сады, развитая инфраструктура. Если говорить про юг государства (Малага, Аликанте), то здесь переселенцев ждет сухой климат и более жаркая погода. Зато и зимой температура воздуха здесь комфортная. Если береговая территория вам не важна, то неплохим вариантом может стать дом в горах. Цены на жилую недвижимость в горах обычно ниже, чем у моря.

Популярные провинции

Популярными провинциями королевства для покупки жилья считаются:

  • Каталония,
  • Андалусия,
  • Валенсия,
  • Мурсия.
Помимо материковой Испании, стоит обратить внимание и на испанские острова. Канарские острова, и в особенности Тенерифе, очень популярны у русскоязычной публики. Перед тем, как купить недвижимость в Испании, пообщайтесь с бывшими соотечественниками, почитайте отзывы на специализированных ресурсах.

Покупка недвижимости в Испании

Для того чтобы купить недвижимость, нужно изучить местные сайты объявлений, поездить по объектам вместе с риелтером. Приобрести жильё в Испании можно и у застройщиков.

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