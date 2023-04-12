Солнечная Испания с ее пляжами, памятниками архитектуры, вкуснейшими фруктами и морепродуктами в последние годы является настоящим центром притяжения для выходцев из стран СНГ. Сюда переезжают как кинозвезды и бизнесмены, так и совсем обычные люди. Невысокие налоги и доступная ипотека позволяют иностранцам купить недвижимость, о которой они мечтали.

Стоимость жилой недвижимости в Испании в 2023 году

Испанию нельзя назвать недорогой страной. При этом, что касается покупки жилой недвижимости, то в различных провинциях цены на жилье будут абсолютно разными. В среднем стоит ориентироваться на сумму от 30000 евро. Даже за эти деньги можно купить небольшую квартиру у моря. Стоимость недвижимости будет зависеть от места расположения, удаленности от пляжа, благоустройства территории, метража и других характеристик. Виллы и дома в прибрежных районах всегда будут стоить дороже, чем квартиры в городских кварталах.

Считается, что наиболее дорогая недвижимость располагается на севере страны. Приобрести квартиру в Барселоне недорого вам вряд ли удастся. Особенности севера королевства - приятный климат, зеленые территории, сады, развитая инфраструктура. Если говорить про юг государства (Малага, Аликанте), то здесь переселенцев ждет сухой климат и более жаркая погода. Зато и зимой температура воздуха здесь комфортная. Если береговая территория вам не важна, то неплохим вариантом может стать дом в горах. Цены на жилую недвижимость в горах обычно ниже, чем у моря.