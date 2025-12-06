  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Кирения
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Кирении, Северный Кипр

Catalkoy Esentepe Belediyesi
72
Girne Belediyesi
33
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
30
Кирения
17
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Лапитос, Северный Кипр
от
$531,946
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$240,642
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
OneOne
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$398,959
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,017
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$253,244
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Показать все Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Калограя, Северный Кипр
от
$287,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🌿 Natulux — это сочетание природы и роскоши в их самом чистом виде. Проект расположен в Küçük Erenköy, на уникальном участке у самого обрыва, с панорамным видом 270° на море. Здесь создаётся ощущение, будто вы находитесь не рядом с морем, а прямо в его сердце 🌊 🏡 Эксклюзивные виллы и апа…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Caesar Cliff
Жилой квартал Caesar Cliff
Жилой квартал Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$148,185
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Показать все Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Лапитос, Северный Кипр
от
$169,716
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Exquisite
Жилой квартал Exquisite
Жилой квартал Exquisite
Жилой квартал Exquisite
Жилой квартал Exquisite
Жилой квартал Exquisite
Лапитос, Северный Кипр
от
$493,950
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Калограя, Северный Кипр
от
$683,930
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Мотидес, Северный Кипр
от
$259,640
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Показать все Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
​Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950. …
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Показать все Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$647,475
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Показать все Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$322,390
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌿 Проект YeniLand — расположен в престижном районе Северного Кипра, рядом с городом Гирне и у берегов прекрасного Средиземного моря 🌊 📐 Общая площадь проекта: 6 000 м² 🌳 Из них 4 500 м² занимают зелёные зоны 🌿 🏡 Состав проекта: • 42 жилые виллы • 15 студий • 15 апартаментов с одной…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,646
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$190,614
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,839
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс TERRA
Жилой комплекс TERRA
Жилой комплекс TERRA
Жилой комплекс TERRA
Жилой комплекс TERRA
Показать все Жилой комплекс TERRA
Жилой комплекс TERRA
Фтериха, Северный Кипр
от
$165,115
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
TERRA – комфорт и стиль в Алсанджаке от застройщика KIBRIS Готовый жилой комплекс с современными апартаментами и виллами, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра – Алсанджак. Отличается выгодным расположением, развитой инфраструктурой и уникальными условиями при…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$174,996
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) площадью 60 м2 с просторной террасой и небольшим садом, полностью меблирована и оборудована современной техникой. Гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной. На кухне установлена бытовая техники: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и стир…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Фтериха, Северный Кипр
от
$348,298
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Тримити, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Показать все Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Уютные виллы на побережье Новый неповторимый проект компании NorthernLAND – очаровательный комплекс из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побережья. Из каждой виллы открывается великолепный вид на море, все объекты отличаются исключительной архитектурой. Такой вариант прожи…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Karavas, Северный Кипр
от
$184,884
Варианты отделки С отделкой
Просторные апартаменты 2+1 площадью 95 м² с балконом и террасой на крыше 40 м². Современная кухня открытого типа с барной стойкой, гостиная с панорамными окнами и выходом на балкон. Просторная планировка, много естественного света с качественной отделкой, две уютные спальни с встроенными шка…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,985
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Карми, Северный Кипр
от
$582,607
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Waterside
Жилой квартал Waterside
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,921
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Показать все Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$531,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🏡 Пентхаус 2+1 Loft в премиальном проекте ALBATROS VIEW, Гирне Представляем уникальный двухуровневый пентхаус в эксклюзивном жилом комплексе ALBATROS VIEW, расположенном в престижном районе Гирне. Это идеальное сочетание современной архитектуры, приватности и уюта. О проекте: ✔ Обме…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$252,041
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Показать все Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$242,374
Варианты отделки С отделкой
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Калограя, Северный Кипр
от
$563,609
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Показать все Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Калограя, Северный Кипр
от
$140,803
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Современный комплекс Ultramarine Nuance в живописном районе Эсентепе 🌊 🏗 Готовность: декабрь 2025 💰 Удобный план оплаты: • 40% — первый взнос • 40% — до получения ключей • 20% — в течение 1 года после сдачи Инфраструктура комплекса: • Променад 🚶‍♂️ • SPA и хаммам 🧖‍♀️ • Infi…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Показать все Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$136,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen HABITAT – масштабный жилой и инфраструктурный проект, расположенный в районе Татлысу (Эсентепе), в живописной зоне с панорамными видами на Средиземное море и горный ландшафт. Общая площадь участка составляет 267 600 м…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$159,457
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Термея, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$221,644
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Аканту, Северный Кипр
от
$481,221
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$709,261
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Показать все Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,413
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏝 LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря 🏝 Совершенство жизни в стиле luxury LA CASALIA VIP – это новый уровень престижа, комфорта и утончённого вкуса. Расположенный в живописном районе Фамагуста / Татлысу, этот элитный комплекс сочетает изысканную архитектуру, вел…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Mountain Hill 2
Жилой квартал Mountain Hill 2
Жилой квартал Mountain Hill 2
Karavas, Северный Кипр
от
$132,986
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$164,650
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Василия, Северный Кипр
от
$158,317
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал MEDITERRA
Жилой квартал MEDITERRA
Жилой квартал MEDITERRA
Жилой квартал MEDITERRA
Фтериха, Северный Кипр
от
$417,957
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Калограя, Северный Кипр
от
$184,281
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$569,942
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$392,563
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$292,627
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Казафани, Северный Кипр
от
$811,724
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$443,225
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Казафани, Северный Кипр
от
$487,617
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Olivia Court
Жилой квартал Olivia Court
Жилой квартал Olivia Court
Жилой квартал Olivia Court
Жилой квартал Olivia Court
Жилой квартал Olivia Court
Лапитос, Северный Кипр
от
$186,814
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Казафани, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$538,152
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sea Pearl
Жилой квартал Sea Pearl
Жилой квартал Sea Pearl
Жилой квартал Sea Pearl
Жилой квартал Sea Pearl
Жилой квартал Sea Pearl
Лапитос, Северный Кипр
от
$177,315
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Аканту, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал ELİT LİFE
Жилой квартал ELİT LİFE
Жилой квартал ELİT LİFE
Жилой квартал ELİT LİFE
Жилой квартал ELİT LİFE
Жилой квартал ELİT LİFE
Лапитос, Северный Кипр
от
$117,788
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Темплос, Северный Кипр
от
$696,596
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Темплос, Северный Кипр
от
$148,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Расположен в поселке Эсентепе,  Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеа…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Показать все Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$125,844
Варианты отделки С отделкой
► Цена - 93.000 GBP Апартаменты на первом этаже 35 м2 + терраса 8 м2, без мебели и техники. ► Цена - 110.000 GBP Апартаменты на втором этаже 35 м2 + балкон 8 м2 + терраса на крыше 35 м2. ► Цена на аналогичные квартиры у застройщика от 174.950 GBP без мебели.   Это фантастический …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,965
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты. Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изгол…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Калограя, Северный Кипр
от
$196,313
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Показать все Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$134,505
Город: Кирения, ЭсентепеТип недвижимости: КвартираКоличество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,2+1 ЛофтЗакрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2Ситуация: завершится в июле 2027 года.Стартовая цена: £99,000Платежный план на 10 лет: снижение на 40%84 месяца беспроцентных платежей.Платежный план…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Калограя, Северный Кипр
от
$137,926
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Показать все Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$144,888
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌊 L’AVENTURE - проект, с которым вас ждет новая жизнь! Состоящий из 66 уникальных квартир, L’Aventure соединяет комфорт и элегантность 🌅 С неповторимым панорамным видом на Средиземное море. 📍 Вид на море и горы 🏢 Варианты квартир: студии, 1+1 и 2+1 лофт 📅 Срок сдачи: декабрь 2026 …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$203,421
Варианты отделки С отделкой
Квартира 2+1 пентхаус - 74 м2 + балкон 12 м2 + терраса на крыше 31 м2 в роскошном комплексе в 300 метрах от моря. Комплекс находится в живописном месте прямо на берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, благодаря удачному ландшафту все объекты в комплексе имеют потрясающий вид на море и…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Показать все Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Karavas, Северный Кипр
от
$222,126
Варианты отделки С отделкой
Просторные апартаменты 2+1 площадью 92 м² с террасой 11 м² и небольшим участком земли расположены на первом этаже современного жилого комплекса. Благодаря угловому расположению в квартире много естественного света, а с террасы открывается вид на зелень и бассейн комплекса. Интерьер выполнен …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$278,638
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Калограя, Северный Кипр
от
$189,917
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,523
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$171,089
Варианты отделки С отделкой
Меблированные трехкомнатные апартаменты105 м5 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе. Жилая площадь - 91 м2 + просторная терраса в 14 м2 станет идеальным местом для отдыха. Полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой, что позволяет сразу заселиться без дополнительных затрат…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,39 млн
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Казафани, Северный Кипр
от
$728,259
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Тримити, Северный Кипр
от
$177,315
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Alpino Island
Жилой квартал Alpino Island
Жилой квартал Alpino Island
Жилой квартал Alpino Island
Жилой квартал Alpino Island
Жилой квартал Alpino Island
Лапитос, Северный Кипр
от
$519,281
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Показать все Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$149,535
Варианты отделки С отделкой
Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff. Комплекс расположен в очень красивом месте на холме, откуда открываются потрясающие виды на Средиземное море и горы Бешпармак. До песчаного пляжа будет вести живописный мост с лифтом. Специально для детей будет…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Показать все Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$200,537
Варианты отделки С отделкой
🌟 Эксклюзивная квартира 2+1 с видом на море и горы в Есентепе, Северный Кипр 🌟   Ваш идеальный дом на первой линии моря!   🏡 О квартире:   - Площадь: 105 м², 2 спальни+ салон — просторные и светлые помещения, наполненные уютом.   - Вид: потрясающие панорамы на море и горы — наслаждай…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$154,294
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты. Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изгол…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$569,879
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Лапитос, Северный Кипр
от
$145,652
Год сдачи 2025