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Магазины на Северном Кипре

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16
офисы
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3 объекта найдено
Магазин 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 60 м²
Магазины в оживленном районе Гирне на Северном Кипре Гирне — это динамично развивающийся гор…
$304,674
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Магазин 150 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 150 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$392,384
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Магазин 76 м² в Морфу, Северный Кипр
Магазин 76 м²
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Новые магазины рядом с университетом и главной дорогой в Гюзельюрте на Северном Кипре Магази…
$126,586
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