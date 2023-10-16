Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Коммерческая
  4. Магазины

Магазины на Северном Кипре

коммерческая недвижимость
54
офисы
19
Магазин В архив
Очистить
6 объектов найдено
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 892 м²
Количество этажей 4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€791,000
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€110,000
Магазин с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 60 м²
Коммерческая Недвижимость в Востребованном Районе на Северном Кипре в Гирне Гирне (Кирения) …
€232,000
Магазин с кондиционером, с парковка в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с парковка
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Просторные Магазины в Удачном Месте в Газимагусе на Северном Кипре Просторные магазины наход…
€416,000
Магазин с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Магазины в Элитном Комплексе на Оживленной Улице в Гирне, Кипр Магазины с инвестиционным пот…
€299,000
Магазин в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Beautiful modern office in the  city center with Sea View. Unique location. Office facing to…
€1,10 млн
Realting.com
Перейти