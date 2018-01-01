  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Velux

Velux

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€550,738
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Querencia
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€235,211
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€368,630
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€110,000
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€175,548
Многоквартирный жилой дом Пентхаус 1+1 с видом на горы
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€117,528
Вы просматриваете
Velux
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€550,738
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Olive Court 2
Жилой квартал Olive Court 2
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€158,222
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,15 млн
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€91,790
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти