Жилой комплекс TERRA

TERRA – комфорт и стиль в Алсанджаке от застройщика KIBRIS

Готовый жилой комплекс с современными апартаментами и виллами, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра – Алсанджак.

Отличается выгодным расположением, развитой инфраструктурой и уникальными условиями приобретения недвижимости в кредит под 0% годовых.

📍 Локация: Алсанджак

Рядом: кофейня Gave, спа-центр Natura SPA & Wellness, рестораны, супермаркеты, аптеки, пляж.

В пешей доступности — все необходимые удобства для жизни.

Поблизости — школы, университеты и развлекательные заведения.

🏠 О проекте

Категория: апартаменты и виллы

Статус: Сдан и готов к заселению

Титул: Обменный (разделённый)

Паркинг: Наземный у блоков

📅 Условия приобретения

💰 Индивидуальные условия кредита:

50% – первоначальный взнос

50% – через банк на 5 лет, под 0% годовых

Для граждан ЕС — возможно оформление кредита с 35% первоначальным взносом и 65% через банк на тех же условиях

10-летний кредит также доступен, с минимальной ежемесячной процентной ставкой

❗ Не распространяется на объекты вторичного рынка (ресейлы)

🛠️ Передача квартир

Сдаются в стандартной чистовой отделке

Все системы подведены, готовность к проживанию

🌿 Инфраструктура комплекса

Закрытая охраняемая территория с круглосуточным доступом

Озеленённые зоны отдыха

Электрогенератор для резервного питания

Высокоскоростной оптоволоконный интернет

Сертификация EDGE (международный экологический стандарт)

🏊‍♀️ Зоны для отдыха и спорта

Плавательный бассейн для взрослых

Детский бассейн

Джакузи

Современный фитнес-зал

TERRA — это готовое жильё в одном из лучших районов для жизни и отдыха, а также отличный вариант для инвестиций.