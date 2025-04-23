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  4. Жилой комплекс TERRA

Жилой комплекс TERRA

Фтериха, Северный Кипр
от
$165,115
BTC
1.9640060
ETH
102.9419519
USDT
163 246.3060275
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25732
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Деревня
    Фтериха

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

TERRA – комфорт и стиль в Алсанджаке от застройщика KIBRIS

Готовый жилой комплекс с современными апартаментами и виллами, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра – Алсанджак.
Отличается выгодным расположением, развитой инфраструктурой и уникальными условиями приобретения недвижимости в кредит под 0% годовых.

📍 Локация: Алсанджак

  • Рядом: кофейня Gave, спа-центр Natura SPA & Wellness, рестораны, супермаркеты, аптеки, пляж.

  • В пешей доступности — все необходимые удобства для жизни.

  • Поблизости — школы, университеты и развлекательные заведения.

🏠 О проекте

  • Категория: апартаменты и виллы

  • Статус: Сдан и готов к заселению

  • Титул: Обменный (разделённый)

  • Паркинг: Наземный у блоков

📅 Условия приобретения

💰 Индивидуальные условия кредита:

  • 50% – первоначальный взнос

  • 50% – через банк на 5 лет, под 0% годовых

  • Для граждан ЕС — возможно оформление кредита с 35% первоначальным взносом и 65% через банк на тех же условиях

  • 10-летний кредит также доступен, с минимальной ежемесячной процентной ставкой

❗ Не распространяется на объекты вторичного рынка (ресейлы)

🛠️ Передача квартир

  • Сдаются в стандартной чистовой отделке

  • Все системы подведены, готовность к проживанию

🌿 Инфраструктура комплекса

  • Закрытая охраняемая территория с круглосуточным доступом

  • Озеленённые зоны отдыха

  • Электрогенератор для резервного питания

  • Высокоскоростной оптоволоконный интернет

  • Сертификация EDGE (международный экологический стандарт)

🏊‍♀️ Зоны для отдыха и спорта

  • Плавательный бассейн для взрослых

  • Детский бассейн

  • Джакузи

  • Современный фитнес-зал

TERRA — это готовое жильё в одном из лучших районов для жизни и отдыха, а также отличный вариант для инвестиций.

Местонахождение на карте

Фтериха, Северный Кипр

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23.04.2025
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Жилой комплекс TERRA
Фтериха, Северный Кипр
от
$165,115
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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