Жилой комплекс TERRA

TERRA – комфорт и стиль в Алсанджаке от застройщика KIBRIS
Готовый жилой комплекс с современными апартаментами и виллами, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра – Алсанджак.
Отличается выгодным расположением, развитой инфраструктурой и уникальными условиями приобретения недвижимости в кредит под 0% годовых.
📍 Локация: Алсанджак
Рядом: кофейня Gave, спа-центр Natura SPA & Wellness, рестораны, супермаркеты, аптеки, пляж.
В пешей доступности — все необходимые удобства для жизни.
Поблизости — школы, университеты и развлекательные заведения.
🏠 О проекте
Категория: апартаменты и виллы
Статус: Сдан и готов к заселению
Титул: Обменный (разделённый)
Паркинг: Наземный у блоков
📅 Условия приобретения
💰 Индивидуальные условия кредита:
50% – первоначальный взнос
50% – через банк на 5 лет, под 0% годовых
Для граждан ЕС — возможно оформление кредита с 35% первоначальным взносом и 65% через банк на тех же условиях
10-летний кредит также доступен, с минимальной ежемесячной процентной ставкой
❗ Не распространяется на объекты вторичного рынка (ресейлы)
🛠️ Передача квартир
Сдаются в стандартной чистовой отделке
Все системы подведены, готовность к проживанию
🌿 Инфраструктура комплекса
Закрытая охраняемая территория с круглосуточным доступом
Озеленённые зоны отдыха
Электрогенератор для резервного питания
Высокоскоростной оптоволоконный интернет
Сертификация EDGE (международный экологический стандарт)
🏊♀️ Зоны для отдыха и спорта
Плавательный бассейн для взрослых
Детский бассейн
Джакузи
Современный фитнес-зал
TERRA — это готовое жильё в одном из лучших районов для жизни и отдыха, а также отличный вариант для инвестиций.