The Residence

Предлагаются квартиры и виллы с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, баром и пляжным клубом, бассейнами и лагуной, спа-центром, тренажерным залом и спортивными площадками, теннисным кортом, детскими площадками.
Окончание строительства - июнь 2026 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка без процентов 3 года
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на первой береговой линии в районе Эсентепе.
Резиденция располагает пышным зеленым садом, бассейнами для взрослых и детей, фонтаном, круглосуточным видеонаблюдением.
Оплата
30% - первоначальный взнос
70% - рассрочка без процентов на 84 месяца
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 300 метрах от песчаного пляжа.