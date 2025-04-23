Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря

🏝 LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря 🏝

Совершенство жизни в стиле luxury

LA CASALIA VIP – это новый уровень престижа, комфорта и утончённого вкуса. Расположенный в живописном районе Фамагуста / Татлысу, этот элитный комплекс сочетает изысканную архитектуру, великолепные природные виды и первоклассную инфраструктуру.

Эксклюзивный жилой комплекс с инфраструктурой пятизвёздочного курорта

Проект включает 36 уникальных жилых блоков и 400 эксклюзивных резиденций различных форматов:

🏡 Элегантные бунгало и просторные виллы

🏡 Современные апартаменты с панорамными видами

🏡 Loft- и Duplex-виллы с дизайнерскими интерьерами

🏡 Grand Studios – компактная роскошь с максимальным удобством

Безупречное местоположение

📍 Фамагуста / Татлысу – уникальное сочетание морских пейзажей, виноградников и парковых зон

🌊 Первая линия моря

🚤 Собственная марина для владельцев яхт

🌿 8 км ландшафтных парков

🍷 Собственная винодельня и виноградники

Великолепные резиденции на любой вкус

2+1 Villa – 267 м²

2+1 Deluxe – 116 м²

3+1 Loft – 146 м²

3+1 Duplex Villa – 444 м²

1+1 Deluxe – 131 м²

Grand Studio – 49 м²

Архитектура премиум-класса и безупречные технологии

🏗 Современный дизайн и высококачественная отделка

🌟 Панорамные окна с потрясающим видом на Средиземное море

🏡 Эргономичные и просторные планировки

🚗 Парковочные зоны для всех резидентов

💎 Чистовая отделка от застройщика с премиальными материалами

Пространство для жизни и отдыха

💎 Отель на 180 номеров с сервисом 5★

💎 Wellness-центр мирового уровня

💎 5 изысканных ресторанов

💎 Медицинский центр без оперативного вмешательства

💎 Открытый амфитеатр на 500 мест

💎 Бар с авторскими коктейлями

💎 Виноградники и частная винодельня

Беспроцентная рассрочка:

📆 Сдача проекта – декабрь 2027

💰 Первоначальный взнос – 40%

💳 60% – беспроцентная рассрочка до получения ключей

💎 Персональные скидки в зависимости от плана платежей

LA CASALIA VIP – это не просто жильё, а философия роскошной жизни.

📞 Мы расскажем Вам все о покупке недвижимости на острове. Напишите или позвоните нам, мы ответим на все интересующие Вас вопросы!