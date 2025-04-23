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Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,413
BTC
2.1935527
ETH
114.9734759
USDT
182 326.0088290
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19 1
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25484
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

🏝 LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря 🏝

Совершенство жизни в стиле luxury

LA CASALIA VIP – это новый уровень престижа, комфорта и утончённого вкуса. Расположенный в живописном районе Фамагуста / Татлысу, этот элитный комплекс сочетает изысканную архитектуру, великолепные природные виды и первоклассную инфраструктуру.

Эксклюзивный жилой комплекс с инфраструктурой пятизвёздочного курорта

Проект включает 36 уникальных жилых блоков и 400 эксклюзивных резиденций различных форматов:
🏡 Элегантные бунгало и просторные виллы
🏡 Современные апартаменты с панорамными видами
🏡 Loft- и Duplex-виллы с дизайнерскими интерьерами
🏡 Grand Studios – компактная роскошь с максимальным удобством

Безупречное местоположение

📍 Фамагуста / Татлысу – уникальное сочетание морских пейзажей, виноградников и парковых зон
🌊 Первая линия моря
🚤 Собственная марина для владельцев яхт
🌿 8 км ландшафтных парков
🍷 Собственная винодельня и виноградники

Великолепные резиденции на любой вкус

  • 2+1 Villa – 267 м²

  • 2+1 Deluxe – 116 м²

  • 3+1 Loft – 146 м²

  • 3+1 Duplex Villa – 444 м²

  • 1+1 Deluxe – 131 м²

  • Grand Studio – 49 м²

Архитектура премиум-класса и безупречные технологии

🏗 Современный дизайн и высококачественная отделка
🌟 Панорамные окна с потрясающим видом на Средиземное море
🏡 Эргономичные и просторные планировки
🚗 Парковочные зоны для всех резидентов
💎 Чистовая отделка от застройщика с премиальными материалами

Пространство для жизни и отдыха

💎 Отель на 180 номеров с сервисом 5★
💎 Wellness-центр мирового уровня
💎 5 изысканных ресторанов
💎 Медицинский центр без оперативного вмешательства
💎 Открытый амфитеатр на 500 мест
💎 Бар с авторскими коктейлями
💎 Виноградники и частная винодельня

Беспроцентная рассрочка:

📆 Сдача проекта – декабрь 2027
💰 Первоначальный взнос – 40%
💳 60% – беспроцентная рассрочка до получения ключей
💎 Персональные скидки в зависимости от плана платежей

LA CASALIA VIP – это не просто жильё, а философия роскошной жизни.
📞 Мы расскажем Вам все о покупке недвижимости на острове. Напишите или позвоните нам, мы ответим на все интересующие Вас вопросы!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря

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Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,413
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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