Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря

🏝 LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря 🏝
Совершенство жизни в стиле luxury
LA CASALIA VIP – это новый уровень престижа, комфорта и утончённого вкуса. Расположенный в живописном районе Фамагуста / Татлысу, этот элитный комплекс сочетает изысканную архитектуру, великолепные природные виды и первоклассную инфраструктуру.
Эксклюзивный жилой комплекс с инфраструктурой пятизвёздочного курорта
Проект включает 36 уникальных жилых блоков и 400 эксклюзивных резиденций различных форматов:
🏡 Элегантные бунгало и просторные виллы
🏡 Современные апартаменты с панорамными видами
🏡 Loft- и Duplex-виллы с дизайнерскими интерьерами
🏡 Grand Studios – компактная роскошь с максимальным удобством
Безупречное местоположение
📍 Фамагуста / Татлысу – уникальное сочетание морских пейзажей, виноградников и парковых зон
🌊 Первая линия моря
🚤 Собственная марина для владельцев яхт
🌿 8 км ландшафтных парков
🍷 Собственная винодельня и виноградники
Великолепные резиденции на любой вкус
2+1 Villa – 267 м²
2+1 Deluxe – 116 м²
3+1 Loft – 146 м²
3+1 Duplex Villa – 444 м²
1+1 Deluxe – 131 м²
Grand Studio – 49 м²
Архитектура премиум-класса и безупречные технологии
🏗 Современный дизайн и высококачественная отделка
🌟 Панорамные окна с потрясающим видом на Средиземное море
🏡 Эргономичные и просторные планировки
🚗 Парковочные зоны для всех резидентов
💎 Чистовая отделка от застройщика с премиальными материалами
Пространство для жизни и отдыха
💎 Отель на 180 номеров с сервисом 5★
💎 Wellness-центр мирового уровня
💎 5 изысканных ресторанов
💎 Медицинский центр без оперативного вмешательства
💎 Открытый амфитеатр на 500 мест
💎 Бар с авторскими коктейлями
💎 Виноградники и частная винодельня
Беспроцентная рассрочка:
📆 Сдача проекта – декабрь 2027
💰 Первоначальный взнос – 40%
💳 60% – беспроцентная рассрочка до получения ключей
💎 Персональные скидки в зависимости от плана платежей
LA CASALIA VIP – это не просто жильё, а философия роскошной жизни.
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