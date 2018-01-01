Elite Residence

Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра

от €138,270

Сдача в: 2024

Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу является частью движения Читтаслоу. Существует уникальная береговая линия 22 км, с которой открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Приготовьтесь к спокойной и спокойной жизни вдали от городской суеты. И все же вы всего в 40 минутах езды от городской жизни. Проект с раем, похожим на сады, тренажерным залом и беспрепятственным видом на горы и море, 2 коммунальными бассейнами рассчитан на 365 дней жизни. Carob Hill - это место, где роскошь встречается с природой. Наши стильно спроектированные дома состоят из 3 различных типов: 1 + 1 Апартаменты ( 8 единиц ), 1 + 1 Апартаменты Loft ( 8 единиц ) и 2 + 1 Полузащищенные виллы ( 22 Единицы ). Carob Hill удовлетворит все ваши потребности и предложит вам комфортную жизнь на природе с беспрепятственным видом на море.