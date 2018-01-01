Crown Park

Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, детским бассейном и детским клубом, тренажерным залом и спортивными площадками, супермаркетом, баром и рестораном, парковкой.
Окончание строительства - май 2026 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
45% - рассрочка без процентов до получения ключей
20% - в течение года после получения ключей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, в 600 метрах от моря.
Резиденция располагает пышным зеленым садом, бассейнами для взрослых и детей, фонтаном, круглосуточным видеонаблюдением.
Оплата
30% - первоначальный взнос
70% - рассрочка без процентов на 84 месяца
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 300 метрах от песчаного пляжа.