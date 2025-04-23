Жилой квартал Elite Residence

​Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950.

Преимущества комплекса:

Удобное расположение: всего в 2 км от пляжа, с легким доступом к основным дорогам, университетам и местам для отдыха и развлечений.

Современные удобства: апартаменты с продуманными планировками, высококачественной отделкой и просторными балконами, с которых открываются виды на море и горы.​

Гибкие условия оплаты: предусмотрен первоначальный взнос в размере 35% и возможность рассрочки платежей, что делает приобретение недвижимости более доступным.

Инвестиционная привлекательность: благодаря выгодному местоположению и высокому качеству строительства, апартаменты в «Elite Residence» обладают высоким потенциалом для сдачи в аренду и роста стоимости.​

«Elite Residence» сочетает в себе комфорт, стиль и удобство, предлагая идеальное место для жизни, отдыха и инвестиций на Северном Кипре.​