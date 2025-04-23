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Жилой квартал Elite Residence

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
BTC
1.5678852
ETH
82.1795683
USDT
130 321.1247275
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
25
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25728
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

​Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950.

Преимущества комплекса:

  • Удобное расположение: всего в 2 км от пляжа, с легким доступом к основным дорогам, университетам и местам для отдыха и развлечений.

  • Современные удобства: апартаменты с продуманными планировками, высококачественной отделкой и просторными балконами, с которых открываются виды на море и горы.​

  • Гибкие условия оплаты: предусмотрен первоначальный взнос в размере 35% и возможность рассрочки платежей, что делает приобретение недвижимости более доступным.

  • Инвестиционная привлекательность: благодаря выгодному местоположению и высокому качеству строительства, апартаменты в «Elite Residence» обладают высоким потенциалом для сдачи в аренду и роста стоимости.​

«Elite Residence» сочетает в себе комфорт, стиль и удобство, предлагая идеальное место для жизни, отдыха и инвестиций на Северном Кипре.​

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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