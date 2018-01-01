  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Aqualina

Aqualina

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€153,748
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Blue Life
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,464
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€180,092
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€372,895
Жилой квартал Royal Life Residence
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€114,163
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€146,017
Вы просматриваете
Aqualina
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€153,748
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€154,895
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€240,948
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€631,053
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти