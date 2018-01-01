ID: CP-628
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич
- Расстояние до моря -350 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 75 m²
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Общий плавательный бассейн
Детская игровая площадка
Сад на крыше
Зоны для барбекю
Бар и кафе
Вид на море и горы
Современные кухонные шкафы Soft Touch
Центральное спутниковое телевидение
Условия оплаты:
Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
О Кипре/Искеле Лонг Бич
В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Обзорная экскурсия в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
ID: CP-679
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -500M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 55 m2
1+1 - 64 m2
2+1 - 93 m2
1+1 - 61 м2 + 23 м2 терраса
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытая терраса на крыше
парковка
лифт
видеодомофон
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.