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ELİT LİFE

Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€106,705
;
5
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Год сдачи
2024
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Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра

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ELİT LİFE
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€106,705
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€186,302
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 75 m² СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн Детская игровая площадка Сад на крыше Зоны для барбекю Бар и кафе Вид на море и горы Современные кухонные шкафы Soft Touch Центральное спутниковое телевидение Условия оплаты: Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
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Агентство: GP real estate
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Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
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€136,468
Площадь 55–93 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-679 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 55 m2  1+1 - 64 m2  2+1 - 93 m2 1+1 - 61 м2 + 23 м2 терраса   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытая терраса на крыше парковка лифт видеодомофон    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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