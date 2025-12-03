  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
17
Erdemit
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Тримити, Северный Кипр
от
$177,315
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Показать все Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Показать все Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$531,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🏡 Пентхаус 2+1 Loft в премиальном проекте ALBATROS VIEW, Гирне Представляем уникальный двухуровневый пентхаус в эксклюзивном жилом комплексе ALBATROS VIEW, расположенном в престижном районе Гирне. Это идеальное сочетание современной архитектуры, приватности и уюта. О проекте: ✔ Обме…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
OneOne
Жилой квартал Ozaköy
Жилой квартал Ozaköy
Жилой квартал Ozaköy
Жилой квартал Ozaköy
Жилой квартал Ozaköy
Жилой квартал Ozaköy
Казафани, Северный Кипр
от
$619,337
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Показать все Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$134,505
Город: Кирения, ЭсентепеТип недвижимости: КвартираКоличество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,2+1 ЛофтЗакрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2Ситуация: завершится в июле 2027 года.Стартовая цена: £99,000Платежный план на 10 лет: снижение на 40%84 месяца беспроцентных платежей.Платежный план…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Показать все Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$242,374
Варианты отделки С отделкой
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Термея, Северный Кипр
от
$303,906
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$174,996
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) площадью 60 м2 с просторной террасой и небольшим садом, полностью меблирована и оборудована современной техникой. Гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной. На кухне установлена бытовая техники: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и стир…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Тримити, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Карми, Северный Кипр
от
$582,607
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$170,983
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Темплос, Северный Кипр
от
$696,596
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Казафани, Северный Кипр
от
$728,259
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$177,252
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Казафани, Северный Кипр
от
$811,724
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Казафани, Северный Кипр
от
$487,617
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,583
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$153,781
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
2 объекта недвижимости 2
CC Towers — это современный жилой комплекс, расположенный в центре города Гирне (Кирения) на Северном Кипре. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов и дуплексов с высококачественной отделкой и современным дизайном.​ Расположение: Центр Гирне Удобный доступ к городск…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$164,650
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$253,244
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Показать все Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
​Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950. …
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Казафани, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Термея, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Тримити, Северный Кипр
от
$753,590
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Темплос, Северный Кипр
от
$148,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Расположен в поселке Эсентепе,  Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеа…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,39 млн
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,646
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Термея, Северный Кипр
от
$186,814
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Термея, Северный Кипр
от
$1,00 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Показать все Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$647,475
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
На карте
Realting.com
Перейти