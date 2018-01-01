LOCUS EDREMIT

ID ПРОЕКТА:
CP-793
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -1000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 85 м² - 160,000 GBP
3+1 - 120 м² - 175,000 GBP
Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и информацию для успешной сделки.
Комфортабельные, просторные виллы с учетом потребностей клиента. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 72 месяца.
Каждая вилла на 4 хозяина. Есть виллы с двумя и тремя спальнями. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем.
ID: CP-642
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 - 135m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Крытый плавательный бассейн
Детский бассейн
Пространство для проведения мероприятий
Пилатес, йога и т.д.
Раздевалки
Лобби
Комната отдыха
Массажные кабинеты
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.