LOCUS EDREMIT

Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

от €309,618

135 м² 1

Сдача в: 2025

ID: CP-642 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 135m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Крытый плавательный бассейн Детский бассейн Пространство для проведения мероприятий Пилатес, йога и т.д. Раздевалки Лобби Комната отдыха Массажные кабинеты Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.