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LOCUS EDREMIT

Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€682,685
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра

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LOCUS EDREMIT
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€682,685
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Площадь 95–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-793 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -1000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м² - 160,000 GBP 3+1 - 120 м² - 175,000 GBP Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
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от
€368,630
Площадь 127 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить всю необходимую поддержку и информацию для успешной сделки.  Комфортабельные, просторные виллы с учетом потребностей клиента. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%, 70% в беспроцентную рассрочку на 72 месяца. Каждая вилла на 4 хозяина. Есть виллы с двумя и тремя спальнями. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем.      
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Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
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от
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Площадь 135 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-642 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 135m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Крытый плавательный бассейн Детский бассейн Пространство для проведения мероприятий Пилатес, йога и т.д. Раздевалки Лобби Комната отдыха Массажные кабинеты Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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