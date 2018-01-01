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MEDITERRENEAN VILLAS

Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€235,211
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра

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MEDITERRENEAN VILLAS
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€235,211
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