MEDITERRENEAN VILLAS

Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

от €97,500

60–135 м² 3

ID: CP-654 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 95 км - Аэропорт Эрджан - 140 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 78 m2 1+1 - 60 m2 2+1 Пентхаус - 135 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Октябрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн баскетбольная площадка Детская площадка Спа Тренажерный зал Система видеонаблюдения на территории комплекса Wi-fi на территории комплекса Обслуживание и уход за территорией комплекса Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/ Эсентепе - деревня, расположенная на востоке провинции Кирения, на стыке гор Бешпармак и Средиземного моря. Эсентепе, одно из самых богатых по природной красоте мест на Кипре, подходит для развития и инвестиций. Эта точка, пользующаяся спросом у многих инвесторов, дорожает с каждым днем. Расположенная на дороге из Кирении в Искеле, Бафру и Карпаз, деревня становится местом остановки многочисленных туристов.