MEDITERRENEAN VILLAS

ID: CP-654
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 95 км
- Аэропорт Эрджан - 140 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+0 - 78 m2
1+1 - 60 m2
2+1 Пентхаус - 135 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Октябрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
баскетбольная площадка
Детская площадка
Спа
Тренажерный зал
Система видеонаблюдения на территории комплекса
Wi-fi на территории комплекса
Обслуживание и уход за территорией комплекса
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Эсентепе - деревня, расположенная на востоке провинции Кирения, на стыке гор Бешпармак и Средиземного моря. Эсентепе, одно из самых богатых по природной красоте мест на Кипре, подходит для развития и инвестиций. Эта точка, пользующаяся спросом у многих инвесторов, дорожает с каждым днем. Расположенная на дороге из Кирении в Искеле, Бафру и Карпаз, деревня становится местом остановки многочисленных туристов.
ID: CP-729
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Бахчелер
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Пентхаус - 75 м2
3+1 - 105 m2
3+1 Пентхаус - 105 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Общий плавательный бассейн
Пешеходная доступность до пляжа
SPA
тренажерный зал
Пешеходная дорожка вдоль береговой линии
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Бахселере
Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.