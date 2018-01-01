Atoll Park

ID: CP-694
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 52 m2
2+1 - 78 m2
2+1 Дуплекс - 80 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Сад
Круглосуточная охрана
Парковка
Условия оплаты:
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питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
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О Кипре/Кирении/Лапте
Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где активно проживают иностранные инвесторы.