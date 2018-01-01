ID: CP-729
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Бахчелер
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Пентхаус - 75 м2
3+1 - 105 m2
3+1 Пентхаус - 105 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Общий плавательный бассейн
Пешеходная доступность до пляжа
SPA
тренажерный зал
Пешеходная дорожка вдоль береговой линии
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Бахселере
Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
ID: CP-717
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой
- Расстояние до моря -10M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 72 m2
2+1 - GR Dublex 101 м2
2+1 Пентхаус - 142 м2 - 158 м2
3+1 - 165 m2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 358 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Домофонная система
Двойное пастбище
Солнечная система отопления
Встроенные шкафы и шкафы на кухне
Лифт
Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни.
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.