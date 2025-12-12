  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Agios Epiktitos
8
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$221,644
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$218,478
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$538,152
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
TekceTekce
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,839
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Калограя, Северный Кипр
от
$189,917
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Показать все Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$322,390
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌿 Проект YeniLand — расположен в престижном районе Северного Кипра, рядом с городом Гирне и у берегов прекрасного Средиземного моря 🌊 📐 Общая площадь проекта: 6 000 м² 🌳 Из них 4 500 м² занимают зелёные зоны 🌿 🏡 Состав проекта: • 42 жилые виллы • 15 студий • 15 апартаментов с одной…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Bahamas Homes
Жилой квартал Bahamas Homes
Жилой квартал Bahamas Homes
Жилой квартал Bahamas Homes
Жилой квартал Bahamas Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,315
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$443,225
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Показать все Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$144,888
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌊 L’AVENTURE - проект, с которым вас ждет новая жизнь! Состоящий из 66 уникальных квартир, L’Aventure соединяет комфорт и элегантность 🌅 С неповторимым панорамным видом на Средиземное море. 📍 Вид на море и горы 🏢 Варианты квартир: студии, 1+1 и 2+1 лофт 📅 Срок сдачи: декабрь 2026 …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Показать все Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Калограя, Северный Кипр
от
$140,803
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Современный комплекс Ultramarine Nuance в живописном районе Эсентепе 🌊 🏗 Готовность: декабрь 2025 💰 Удобный план оплаты: • 40% — первый взнос • 40% — до получения ключей • 20% — в течение 1 года после сдачи Инфраструктура комплекса: • Променад 🚶‍♂️ • SPA и хаммам 🧖‍♀️ • Infi…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Калограя, Северный Кипр
от
$184,281
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Waterside
Жилой квартал Waterside
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,921
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Калограя, Северный Кипр
от
$563,609
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Azure Villas
Жилой квартал Azure Villas
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$500,282
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Показать все Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$125,691
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
2 объекта недвижимости 2
CASA DEL MARE — это маленькая Швейцария на солнечном Кипре, где европейский стиль жизни сочетается с величественной природой Средиземноморья. Проект создан для ценителей роскоши, желающих жить у самого берега моря, наслаждаясь бескрайними морскими видами и великолепными горными пейзажами. …
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$392,563
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$292,627
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,52 млн
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,965
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты. Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изгол…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$155,784
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$709,261
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,017
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$569,942
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Показать все Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$315,106
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Испытайте роскошь, как никогда прежде Вы будете жить в великолепном районе с его удобством транспортировки, обеспечиваемым близостью к аэропорту, идеальным расстоянием до Кирении и расположением Casa del Mare прямо у моря. Здесь жизнь — это незабываемые впечатления от моря, солнца, песка…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,985
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$398,959
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$305,696
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Добро пожаловать в ALOHA BEACH RESORT – эксклюзивный жилой комплекс на первой береговой линии Средиземного моря в живописном районе Татлысу. Этот роскошный проект сочетает в себе природную гармонию, премиальный комфорт и инновационные технологии, создавая уникальную атмосферу для жизни и отд…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$171,089
Варианты отделки С отделкой
Меблированные трехкомнатные апартаменты105 м5 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе. Жилая площадь - 91 м2 + просторная терраса в 14 м2 станет идеальным местом для отдыха. Полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой, что позволяет сразу заселиться без дополнительных затрат…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$203,421
Варианты отделки С отделкой
Квартира 2+1 пентхаус - 74 м2 + балкон 12 м2 + терраса на крыше 31 м2 в роскошном комплексе в 300 метрах от моря. Комплекс находится в живописном месте прямо на берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, благодаря удачному ландшафту все объекты в комплексе имеют потрясающий вид на море и…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$120,321
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Caesar Cliff
Жилой квартал Caesar Cliff
Жилой квартал Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$148,185
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$159,457
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Показать все Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$204,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот концептуальный проект, расположенный на востоке Кирении, приносит вам Багамские острова. С его современным и уникальным дизайном, разнообразием типов и всеми удобствами, которые он может предложить, Багамские дома, безусловно, привлекают внимание.Расположенный в самой зеленой и красивой…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,064
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$240,642
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Калограя, Северный Кипр
от
$683,930
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$569,879
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Показать все Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$125,844
Варианты отделки С отделкой
► Цена - 93.000 GBP Апартаменты на первом этаже 35 м2 + терраса 8 м2, без мебели и техники. ► Цена - 110.000 GBP Апартаменты на втором этаже 35 м2 + балкон 8 м2 + терраса на крыше 35 м2. ► Цена на аналогичные квартиры у застройщика от 174.950 GBP без мебели.   Это фантастический …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Показать все Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
В Чаталкёй, где девственная природа встречается с прохладными волнами Средиземного моря, возвышаются 26 вилл, созданных под знаком NorthernLAND. В NorthernLAND Villas: Чаталкёй ваша дверь откроется в глубокую синеву Средиземноморья. Зелень, Синева и Роскошь Благодаря великолепному расп…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Клепини, Северный Кипр
от
$1,27 млн
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$252,041
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,523
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Показать все Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$149,535
Варианты отделки С отделкой
Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff. Комплекс расположен в очень красивом месте на холме, откуда открываются потрясающие виды на Средиземное море и горы Бешпармак. До песчаного пляжа будет вести живописный мост с лифтом. Специально для детей будет…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Показать все Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,457
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Этот новый концептуальный проект позволит вам испытать разнообразие отдыха от процветающих пятипалых гор и великолепных пейзажей Средиземного моря прямо перед вами.Роскошь, уединение, спокойствие, расслабление, комфорт и современность - это то, что вы найдете здесь, в Phuket Health & Wellnes…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$278,638
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$443,288
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Показать все Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$200,537
Варианты отделки С отделкой
🌟 Эксклюзивная квартира 2+1 с видом на море и горы в Есентепе, Северный Кипр 🌟   Ваш идеальный дом на первой линии моря!   🏡 О квартире:   - Площадь: 105 м², 2 спальни+ салон — просторные и светлые помещения, наполненные уютом.   - Вид: потрясающие панорамы на море и горы — наслаждай…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$134,190
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Показать все Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Калограя, Северный Кипр
от
$170,560
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🌊 DejaBlue — это не просто комплекс, это стиль жизни! Роскошные апартаменты и виллы с прямым видом на море, тишина, релакс и вдохновляющие закаты — всё это уже построено и готово к заселению! 📍 Расположен в районе Эсентепе — одном из самых живописных уголков Северного Кипра. Здесь — идеа…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$154,294
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты. Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изгол…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Del Mar
Жилой квартал Del Mar
Жилой квартал Del Mar
Жилой квартал Del Mar
Жилой квартал Del Mar
Жилой квартал Del Mar
Калограя, Северный Кипр
от
$202,646
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Показать все Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,413
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏝 LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря 🏝 Совершенство жизни в стиле luxury LA CASALIA VIP – это новый уровень престижа, комфорта и утончённого вкуса. Расположенный в живописном районе Фамагуста / Татлысу, этот элитный комплекс сочетает изысканную архитектуру, вел…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Показать все Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$136,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen HABITAT – масштабный жилой и инфраструктурный проект, расположенный в районе Татлысу (Эсентепе), в живописной зоне с панорамными видами на Средиземное море и горный ландшафт. Общая площадь участка составляет 267 600 м…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Калограя, Северный Кипр
от
$137,926
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Показать все Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Калограя, Северный Кипр
от
$287,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🌿 Natulux — это сочетание природы и роскоши в их самом чистом виде. Проект расположен в Küçük Erenköy, на уникальном участке у самого обрыва, с панорамным видом 270° на море. Здесь создаётся ощущение, будто вы находитесь не рядом с морем, а прямо в его сердце 🌊 🏡 Эксклюзивные виллы и апа…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$190,614
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Показать все Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$159,769
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Caesar Cliff расположен в поселке Эсентепе, Кирения. Климат типичный для  средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима. ✓ 26 км езды от Кирении, от центра города ✓ 7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре ✓ 46 км езды до аэропорта Эрджан …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Показать все Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Уютные виллы на побережье Новый неповторимый проект компании NorthernLAND – очаровательный комплекс из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побережья. Из каждой виллы открывается великолепный вид на море, все объекты отличаются исключительной архитектурой. Такой вариант прожи…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Калограя, Северный Кипр
от
$196,313
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти