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Colesium Court

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
;
5
Описание Описание
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Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Colesium Court
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)  В проект включено множество дополнительных услуг. Среди этих дополнительных услуг: ресепшн, курорт (аренда квартир), уборка дома, круглосуточная охрана объекта, причал для яхт, управление пляжем, такси, прокат автомобилей, автостоянка с закрытами и открытыми вариантами, а также склады, которые можно арендовать в подвал. Активная Жизнь  А так же, Фитнес-центр (300 м2), футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-гольфа, пешеходная и велосипедная дорожка, возможность аренды велосипедов и квадроциклов, места для рыбалки, кайтсерфинга, подводного плавания, парусного спорта и воды на территории. , Имеются помещения для занятий спортом.     Типы квартир -Квартиры-студии площадью от 34 м² до 59 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, ванную комнату и балкон. -Квартиры 1+1 площадью от 52 м² до 93 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, спальню, ванную комнату и балкон или сад. -Квартиры 2+1 площадью от 98 м² до 197 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату и балкон или сад. -Апартаменты-лофт 2+1 площадью от 185 м² до 236 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, балкон и сад. -Квартиры 3+1 площадью от 161 м² до 243 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон. -Квартиры-лофты 3+1 площадью от 229 м² до 343 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, гардеробную и балкон. -Наземные дуплексы 4+1 площадью 251 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 4 спальни, 2 ванные комнаты, отдельную ванную комнату, гардеробную и сад.  
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