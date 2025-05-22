Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.

Просторные апартаменты 2+1 площадью 95 м² с балконом и террасой на крыше 40 м². Современная кухня открытого типа с барной стойкой, гостиная с панорамными окнами и выходом на балкон. Просторная планировка, много естественного света с качественной отделкой, две уютные спальни с встроенными шкафами и полностью оборудованную ванную комнату с качественной отделкой.



Комплекс удачно расположен в районе с развитой инфраструктурой, всё необходимое находится в пешей доступности. Рядом частная школа Necat British College, супермаркеты, уютные кафе и рестораны, аптеки, банки, салоны красоты и отель с аквапарком. До чистого песчаного пляжа можно дойти всего за 20 минут.

Общий бассейн

Озеленение и ландшафтный дизайн

Накопительный бак для воды на 2 тонны

Автомобильная парковка

Уличное освещение

Территория огорожена каменным забором

Идеальный выбор для комфортной жизни у моря или инвестиции с отличным арендным потенциалом.