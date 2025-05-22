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  4. Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.

Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.

Karavas, Северный Кипр
от
$184,884
BTC
2.1991548
ETH
115.2671057
USDT
182 791.6495707
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27336
ID новостройки на Realting
In CRM: 3374
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Деревня
    Karavas

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Просторные апартаменты 2+1 площадью 95 м² с балконом и террасой на крыше 40 м². Современная кухня открытого типа с барной стойкой, гостиная с панорамными окнами и выходом на балкон. Просторная планировка, много естественного света с качественной отделкой, две уютные спальни с встроенными шкафами и полностью оборудованную ванную комнату с качественной отделкой.

Комплекс удачно расположен в районе с развитой инфраструктурой, всё необходимое находится в пешей доступности. Рядом частная школа Necat British College, супермаркеты, уютные кафе и рестораны, аптеки, банки, салоны красоты и отель с аквапарком. До чистого песчаного пляжа можно дойти всего за 20 минут.

  • Общий бассейн
  • Озеленение и ландшафтный дизайн
  • Накопительный бак для воды на 2 тонны
  • Автомобильная парковка
  • Уличное освещение
  • Территория огорожена каменным забором

Идеальный выбор для комфортной жизни у моря или инвестиции с отличным арендным потенциалом.

Местонахождение на карте

Karavas, Северный Кипр

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Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Karavas, Северный Кипр
от
$184,884
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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