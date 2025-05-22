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Жилой комплекс THE NEST

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$134,505
;
33
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ID: 26674
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Город: Кирения, Эсентепе
Тип недвижимости: Квартира
Количество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,
2+1 Лофт
Закрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2
Ситуация: завершится в июле 2027 года.
Стартовая цена: £99,000
Платежный план на 10 лет: снижение на 40%
84 месяца беспроцентных платежей.
Платежный план на 20 лет: снижение на 35%
платеж, 65% за 20 лет

ПРОЕКТЫ

11 блоков
Студия, 1+1, 1+1 Loft, 2+1 Loft Roof
Для квартир на 1 этаже
• Открытый бассейн (310м2)
• крытый бассейн (80 м2) турецкая баня
(40 м2)
Сауна (40 м2)
тренажерный зал (120 м2) для детей
игровая площадка Мини баскетбольная площадка
• Гнездо - Бар (100 м2)
• Удивительные зеленые зоны

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Жилой комплекс THE NEST
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$134,505
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
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Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
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