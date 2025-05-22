Жилой комплекс THE NEST

Город: Кирения, Эсентепе
Тип недвижимости: Квартира
Количество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,
2+1 Лофт
Закрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2
Ситуация: завершится в июле 2027 года.
Стартовая цена: £99,000
Платежный план на 10 лет: снижение на 40%
84 месяца беспроцентных платежей.
Платежный план на 20 лет: снижение на 35%
платеж, 65% за 20 лет
ПРОЕКТЫ
11 блоков
Студия, 1+1, 1+1 Loft, 2+1 Loft Roof
Для квартир на 1 этаже
• Открытый бассейн (310м2)
• крытый бассейн (80 м2) турецкая баня
(40 м2)
Сауна (40 м2)
тренажерный зал (120 м2) для детей
игровая площадка Мини баскетбольная площадка
• Гнездо - Бар (100 м2)
• Удивительные зеленые зоны