Жилой комплекс THE NEST

Город: Кирения, Эсентепе

Тип недвижимости: Квартира

Количество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,

2+1 Лофт

Закрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2

Ситуация: завершится в июле 2027 года.

Стартовая цена: £99,000

Платежный план на 10 лет: снижение на 40%

84 месяца беспроцентных платежей.

Платежный план на 20 лет: снижение на 35%

платеж, 65% за 20 лет

ПРОЕКТЫ

11 блоков

Студия, 1+1, 1+1 Loft, 2+1 Loft Roof

Для квартир на 1 этаже

• Открытый бассейн (310м2)

• крытый бассейн (80 м2) турецкая баня

(40 м2)

Сауна (40 м2)

тренажерный зал (120 м2) для детей

игровая площадка Мини баскетбольная площадка

• Гнездо - Бар (100 м2)

• Удивительные зеленые зоны