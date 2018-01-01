Sixth Sense Villas

ID: CP-757
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста
- Расстояние до моря -2000M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 - 115m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к заселению
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Сад
Открытая детская игровая площадка
Условия оплаты:
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О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.