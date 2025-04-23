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Жилой комплекс DejaBlue

Калограя, Северный Кипр
от
$170,560
BTC
2.0287770
ETH
106.3368768
USDT
168 630.0095408
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25765
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Калограя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

🌊 DejaBlue — это не просто комплекс, это стиль жизни!
Роскошные апартаменты и виллы с прямым видом на море, тишина, релакс и вдохновляющие закаты — всё это уже построено и готово к заселению!

📍 Расположен в районе Эсентепе — одном из самых живописных уголков Северного Кипра. Здесь — идеальный баланс уединения и доступа к инфраструктуре: рестораны, гольф-клуб, пляж, бассейны и фитнес.

✨ Что вас ждёт в DejaBlue:

  • Апартаменты и виллы у моря

  • Частный пляж и инфинити-бассейн

  • СПА, спортзал, ресторан, бар

  • Готовые документы и сдача в аренду

  • Высокий потенциал роста стоимости

🏡 Проект уже сдан – заезжай хоть завтра!
Идеально для инвестиций, отпуска и жизни у моря.

Местонахождение на карте

Калограя, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс DejaBlue

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23.04.2025
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Жилой комплекс DejaBlue
Калограя, Северный Кипр
от
$170,560
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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