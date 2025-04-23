Жилой комплекс DejaBlue

🌊 DejaBlue — это не просто комплекс, это стиль жизни!

Роскошные апартаменты и виллы с прямым видом на море, тишина, релакс и вдохновляющие закаты — всё это уже построено и готово к заселению!

📍 Расположен в районе Эсентепе — одном из самых живописных уголков Северного Кипра. Здесь — идеальный баланс уединения и доступа к инфраструктуре: рестораны, гольф-клуб, пляж, бассейны и фитнес.

✨ Что вас ждёт в DejaBlue:

Апартаменты и виллы у моря

Частный пляж и инфинити-бассейн

СПА, спортзал, ресторан, бар

Готовые документы и сдача в аренду

Высокий потенциал роста стоимости

🏡 Проект уже сдан – заезжай хоть завтра!

Идеально для инвестиций, отпуска и жизни у моря.