Жилой комплекс DejaBlue

🌊 DejaBlue — это не просто комплекс, это стиль жизни!
Роскошные апартаменты и виллы с прямым видом на море, тишина, релакс и вдохновляющие закаты — всё это уже построено и готово к заселению!
📍 Расположен в районе Эсентепе — одном из самых живописных уголков Северного Кипра. Здесь — идеальный баланс уединения и доступа к инфраструктуре: рестораны, гольф-клуб, пляж, бассейны и фитнес.
✨ Что вас ждёт в DejaBlue:
Апартаменты и виллы у моря
Частный пляж и инфинити-бассейн
СПА, спортзал, ресторан, бар
Готовые документы и сдача в аренду
Высокий потенциал роста стоимости
🏡 Проект уже сдан – заезжай хоть завтра!
Идеально для инвестиций, отпуска и жизни у моря.