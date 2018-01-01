Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

от €302,730

154 м² 1

Сдача в: 2024

ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 131 м2 - 154 м2 СРОКИ: Завершение строительства февраль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ РЕСТОРАН ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.