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Mia Homes

Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€197,921
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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Mia Homes
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€197,921
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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